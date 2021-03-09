У Чернівцях попри «червону зону» відновить роботу найбільший ринок

Близько 50 підприємців взяли участь в акції протесту під приміщенням міської ради, вимагаючи відновити роботу ринку

З 10 березня у Чернівцях відновиться робота непродовольчих секторів Калинівського ринку, найбільшого в місті. Про це сьогодні під час акції протесту підприємців Калинівського ринку повідомив міський голова Роман Клічук, пише molbuk.ua.

Минулого тижня Чернівецька міськрада звернулась до обласної комісії з ТЕБ та НС із проханням дати роз’яснення, чи стосується «червона зона» роботи непродовольчих ринків, які є ринками «змішаного типу».

На думку мерії, Калинівський ринок не підпадає під заборону. «Оскільки від області ми не отримали роз’яснень, відзавтра, 10 березня, Калинівський ринок буде відкритий», – повідомив Клічук.

Сьогодні в Чернівцях близько 50 підприємців взяли участь у пікеті під приміщенням міської ради, під час якого вони вимагають послабити карантинні обмеження щодо малого та середнього бізнесу.

Як відомо, Чернівецька область з понеділка, 1 березня увійде до «червоної» зони карантинних обмежень.

У «червоній» зоні діють жорсткі обмеження, як під час січневого локдауну: буде заборонено роботу закладів харчування, розважальних закладів, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, закладів освіти (крім дитячих садочків), спортзалів, ринків.

3 березня у Чернівцях теж підприємці виходили на акцію протесту. Приблизно 50 під приміщенням ОДА заявляли, що хочуть відстояти своє конституційне право на працю.