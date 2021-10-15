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    Степанов «наїхав» на Ляшка і пояснив причини стрибка захворюваності на Covid-19 в Україні

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    Степанов розкритикував нинішнього очільника МОЗу - Степанов «наїхав» на Ляшка і пояснив причини стрибка захворюваності на Covid-19 в Україні
    Степанов розкритикував нинішнього очільника МОЗу
    Фото Станіслава Груздєва

    Збільшення кількості хворих ексміністр назвав «результатом недолугої політики»

    Різке зростання захворюваності на Covid-19 в Україні є результатом скасування базових карантинних обмежень в державі. Про це заявив колишній міністр охорони і здоров’я Максим Степанов в ефірі програми «Народ проти» з Наталією Влащенко.

    «До колективного імунітету нам ще дуже далеко, у нас лише 15% людей щеплено двома дозами. На превеликий жаль, 18 тисяч (хворих на Covid-19 за добу – ред.) – це далеко не межа, у нас буде набагато більше. У нас зростає госпіталізація. Це результат, скажімо так, тієї недолугої політики, яка була останні три місяці з точки зору скасування базових карантинних обмежень», – заявив Степанов.

    Він нагадав, що навіть міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на масових заходах дозволяв собі навіть не тримати маску в руках.

    Нагадаємо, головний державний санлікар Ігор Кузін розповів, що МОЗ підготував 55,5 тисяч ковід-ліжок, половина з яких на даний момент вже зайнята зараженими пацієнтами.

    Станом на 14 жовтня вже 17 областей України відповідають показникам «помаранчевої» зони адаптивного карантину, решта регіонів знаходиться в «жовтій» зоні.

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    Теги: міністр Максим Степанов Віктор Ляшко
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    Степанов «наїхав» на Ляшка і пояснив причини стрибка захворюваності на Covid-19 в Україні