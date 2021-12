Експерти назвали напій, що прискорює старіння

Вчені пояснили шкоду газових напоїв людям старше 50 років

Газовані напої прискорюють старіння, повідомила фахівець із харчування Саманта Боеш виданню Eat This, Not That.

Фахівці Американської асоціації охорони здоров'я довели, що газовані напої прискорюють старіння клітин організму та провокує метаболічні захворювання.

«Ваш організм вироблятиме все менше колагену, тоді як здоров'я вашого серця може змінитися – його клапани поступово втрачатимуть еластичність», – описала Саманта Боеш наслідки постійного вживання газованих лимонадів.

Вчені провели дослідження за участю 5 тис. добровольців. У людей, які часто пили солодкі газовані напої, тіломіри виявилися коротшими, ніж у іншої групи піддослідних. Ці ділянки хромосом впливають на процес старіння.

Таким чином, вживання напоїв із цукром прискорює появу ознак старіння, резюмували експерти. Особливо ці зміни в організмі відчують на собі люди старше 50 років.

Медики радять замінити газування зеленим чаєм та натуральними свіжими соками. Ці напої покращують метаболізм та роботу шлунково-кишкового тракту. А от зелений чай, навпаки, покращує обмін речовин та сприяє зниженню ваги. Крім того, корисний вишневий сік.

Втім, лікарі нагадують у всьому знати міру і не замінювати чаєм і соком просту воду.

