Осліпли 18 пацієнтів: прокурори на Тернопільщині вимагають відсторонити від роботи офтальмологів

Олексій Руденко
Олексій Руденко
Осліпли 18 пацієнтів: прокурори на Тернопільщині вимагають відсторонити від роботи офтальмологів
Медики, яких підозрюють у неналежному виконанні професійних обов'язків, продовжують працювати у лікарні
Лікарі, вважає сторона обвинувачення, можуть впливати на персонал медзакладу та пацієнтів

Наглядове відомство вимагає відсторонення від займаних посад 4 лікарів-офтальмологів районної лікарні, від дій яких постраждало 18 пацієнтів. Про це пише «Главком» з посиланням на Тернопільську обласну прокуратуру.

Прокурори, як зазначається, скерували до суду клопотання про відсторонення лікарів, обвинувачених у неналежному виконанні медичними працівниками професійних обов'язків, внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворих (ч. 1 ст. 140 КК України), одержанні неправомірної вигоди для себе, поєднаному з вимаганням, особою, яка провадить професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг (ч. 4 ст. 368-4 КК України) та у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Троє лікарів, як нагадують у прокуратурі, з березня 2022 року по лютий 2023 року за вказівкою завідувача відділення вводили заборонений препарат пацієнтам. Кожен з них неправомірно одержав від пацієнтів від 8 до 34 тис. грн, вимагаючи ці гроші за введення препарату. Внаслідок такого «лікування» постраждало 18 хворих, 15 з них втратили зір на одне око, 3 – на обидва. Через ускладнення хвороби після введення препарату 7 пацієнтам проведено операцію з видалення ока. Через неправомірні дії лікарів державі завдано шкоди на майже 900 тис. грн, витрачених на лікування постраждалих.

Оскільки медики і надалі продовжують працювати у лікарні, у зв’язку із ризиками впливу на персонал та пацієнтів, прокурори надіслали клопотання у Чортківський районний суд, який розглядає кримінальні провадження щодо лікарів, про відсторонення їх від займаних посад.

Нагадаємо, «Главком» писав про інцидент у Чорткові на Тернопільщині, під час якого 22 пацієнтам центральної міської лікарні зробили процедуру, яка мала б поліпшити зір. Та вже за кілька годин їхнє самопочуття погіршилося.

Троє пацієнтів, які втратили зір після ін'єкцій в очі підробним препаратом, погодилися на компенсацію у 120 тис. грн.

Теги: прокуратура медицина лікарня Тернопільщина

