Голова МОЗ пояснив причину зростання кількості заражених коронавірусом



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Зростання захворюваності на Covid-19 відбувається через легковажність суспільства

За словами Степанова, населення сприйняло пом’якшення карантинних заходів як повне їх скасування

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив причину зростання кількості заражених коронавірусом легковажністю до рекомендацій. Про це Степанов заявив у відеозверненні у Facebook.

«Тренд підвищення рівня захворюваності останніх кількох днів має просте пояснення – наше суспільство досить легковажно поставилося до рекомендацій МОЗ, а пом’якшення карантинних заходів сприйняло як повне їх скасування», – заявив Степанов.

Він додав, що влада обрала стратегію адаптивного карантину задля поступового виходу з коронавірусної кризи. Проте карантин досі діє. Важливо не плутати поняття пом’якшення і скасування, адже загроза так само велика, як і раніше.

Статистика збільшення випадків захворювання спостерігається й в інших країнах. Рівень передання вірусу в Німеччині за останні дні знову перевищує критичне значення. У Китаї, звідки й почалась епідемія, готуються до нового спалаху. Ще однією країною, влада якої оголосила про початок другої хвилі, стала Південна Корея. Бразилія та Індія також ставлять нові антирекорди.

В Україні ж останніми тижнями спостерігалась позитивна динаміка захворюваності. Але останні дані та легковажне ставлення до власної безпеки громадян – тривожні.

«Я розумію, як всі втомилися від карантину; хочеться якомога швидше повернутися до повноцінного життя, але у нас немає вибору. Війну з вірусом поки не виграно. Та лише своєю поведінкою і дотриманням правил безпеки ми можемо мінімізувати активність його розповсюдження», – йдеться у повідомленні.

Степанов закликав користуватися масками, антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції.

«Не нехтуйте правилами та засобами індивідуального захисту, адже від цього залежить не лише ваше життя, але й тих людей, хто з вами поруч», – заявив Степанов.

Як повідомлялося, станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553).

Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).

Загалом одужали 11 812 особи, летальних випадків – 777.

Найбільше хворих виявлено у Києві (83), при цьому двоє людей у столиці померли від Covid-19.

Також 66 випадків зафіксовано у Чернівецькій області і 65 – на Львівщині, 52 – на Рівненщині.

Коронавірус в Україні

Всього 26514

Хворіють 13925

Одужали 11812

Померли 777

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Нагадаємо, станом на ранок 5 червня в Україні зафіксовано 553 нових випадки коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж учора (588).

Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків.

З 553 людей, що захворіли за останню добу, 30 дітей (вчора 38), 75 медпрацівників (вчора 103). Одужали – 330, померли – 15 (вчора 12).