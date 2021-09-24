Дніпропетровщина перейшла до «помаранчевої» зони карантину

У «помаранчевій» зоні застосовуються обмеження «жовтого» рівня

Дніпропетровська область перейшла в «помаранчеву» зону адаптивного карантину. Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної ради.

«За останню добу маємо 456 нових хворих. Найбільша кількість нових хворих – у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському. Також у Дніпропетровській області фіксується зростання динаміки рівня госпіталізацій. Цей показник не повинен перевищувати 50%, зараз він становить 63,5%. Те, як розгортатимуться події далі – залежить від кожного жителя Дніпра і області», – заявив голова обласної ради Микола Лукашук.

Відзначимо, що у «помаранчевій» зоні застосовуються обмеження «жовтого» рівня. На свій розсуд додаткові обмеження можуть вводити місцева влада.

МОЗ сьогодні повідомляє, що у країні ситуація погіршується: чотири області можуть опинитись у «червоній зоні» вже у жовтні.

Нагадаємо, 23 вересня Україна перейшла у «жовту» зону карантину. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген. Також Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів.

До слова, українські covid-сертифікати вже можна легко отримати та роздрукувати на порталі «Дія». Для цього не потрібно генерувати «Дія. Підпис».

Також у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Читайте також: