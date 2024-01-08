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КМДА радить киянам повернутися до маскового режиму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
КМДА радить киянам повернутися до маскового режиму
Всесвітня організація охорони здоров’я закликала продовжити дотримання маскового режиму й соціальної дистанції
фото з відкритих джерел

Заступник голови КМДА вважає, що жителям столиці потрібно використовувати маски для зменшення ризику зараження на Covid-19

КМДА рекомендує киянам повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження на Covid-19. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Зокрема, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала продовжити дотримання маскового режиму й соціальної дистанції, щоб уникнути зараження Covid-19.

«Відповідну заяву генеральний директор ВООЗ зробив після того, як у багатьох країнах протягом кількох тижнів зростала кількість респіраторних захворювань, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами. У Києві це питання теж актуальне. Адже щотижня фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус. Серед пацієнтів, яких госпіталізовано, є й важкі пацієнти», – зазначив Микола Поворозник.

Поворозник підкреслив, що киянам доцільно повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження.

«Йдеться в першу чергу про ваше здоров’я, яке потрібно берегти. Зокрема, при погіршенні стану і перших симптомах недуги слід обов’язково звертатись до свого сімейного лікаря та, за потреби, яку визначить лікар, вчасно проходити тестування на COVID-19», – зауважив заступник голови КМДА.

Як повідомлялося, в Україні пік захворюваності на Covid-19 продовжиться до січня. Від початку епідемічного сезону на респіраторні хвороби сумарно захворіло вже 1,3 млн українців. Упродовж грудня близько чотирьох тисяч пацієнтів з Covid-19 опиняються в лікарні щотижня.

Також головний санлікар розповів, скільки українців померли від Covid-19 за останні тижні

Раніше повідомлялося, що у Києві зріс рівень захворюваності на Covid-19.  Було госпіталізовано 150 хворих на Covid-19, із них 41 – дитина. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебуває 14 дорослих. Загалом минулого тижня на Covid-19 захворіли 1093 особи, зокрема 109 дітей до 17 років.

Теги: КМДА Київ кияни

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