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    Коронавірусна статистика: за добу зафіксовано майже 30 тис. нових випадків

    Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях - Коронавірусна статистика: за добу зафіксовано майже 30 тис. нових випадків
    Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях
    фото з відкритих джерел

    Серед майже 30 тисяч хворих – 2 393 дитини і 884 медпрацівники

    За добу 14 лютого в Україні зафіксували 29 724 випадки коронавірусної хвороби і 305 смертей внаслідок Covid-19. Про це пише Міністерство охорони здоров'я.

    Серед майже 30 тисяч хворих – 2 393 дитини і 884 медпрацівники. В цей понеділок у лікарні поклали 1 889 осіб, а одужали 23 235 осіб.

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    За весь час пандемії в Україні

    • захворіло – 4 572 417 осіб;
    • одужало – 3 811 630 осіб;
    • летальних випадків – 103 255;
    • проведено ПЛР-тестувань – 19 113 493.

    Нагадаємо, кампанія з вакцинації проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

    До слова, педіатр Євген Комаровський розповів про новий штам коронавірусу «Омікрон» і пояснив, як зрозуміти, що ви підчепили саме його.

    Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з Covid-19.

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    Теги: хвороби вірус коронавірус
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    Коронавірусна статистика: за добу зафіксовано майже 30 тис. нових випадків