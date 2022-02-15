Коронавірусна статистика: за добу зафіксовано майже 30 тис. нових випадків

Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях

Серед майже 30 тисяч хворих – 2 393 дитини і 884 медпрацівники

За добу 14 лютого в Україні зафіксували 29 724 випадки коронавірусної хвороби і 305 смертей внаслідок Covid-19. Про це пише Міністерство охорони здоров'я.

Серед майже 30 тисяч хворих – 2 393 дитини і 884 медпрацівники. В цей понеділок у лікарні поклали 1 889 осіб, а одужали 23 235 осіб.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 4 572 417 осіб;

одужало – 3 811 630 осіб;

летальних випадків – 103 255;

проведено ПЛР-тестувань – 19 113 493.

Нагадаємо, кампанія з вакцинації проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

До слова, педіатр Євген Комаровський розповів про новий штам коронавірусу «Омікрон» і пояснив, як зрозуміти, що ви підчепили саме його.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з Covid-19.