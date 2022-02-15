Коронавірусна статистика: за добу зафіксовано майже 30 тис. нових випадків
Серед майже 30 тисяч хворих – 2 393 дитини і 884 медпрацівники
За добу 14 лютого в Україні зафіксували 29 724 випадки коронавірусної хвороби і 305 смертей внаслідок Covid-19. Про це пише Міністерство охорони здоров'я.
Серед майже 30 тисяч хворих – 2 393 дитини і 884 медпрацівники. В цей понеділок у лікарні поклали 1 889 осіб, а одужали 23 235 осіб.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 4 572 417 осіб;
- одужало – 3 811 630 осіб;
- летальних випадків – 103 255;
- проведено ПЛР-тестувань – 19 113 493.
Нагадаємо, кампанія з вакцинації проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.
До слова, педіатр Євген Комаровський розповів про новий штам коронавірусу «Омікрон» і пояснив, як зрозуміти, що ви підчепили саме його.
Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з Covid-19.