Імунолог розповів, хто винен у низьких темпах вакцинації в Україні

Громадяни мають, в першу чергу, питати з себе, вважає імунолог Борис Донськой

Відповідальність за низькі темпи вакцинації лежить на самих українцях, які мають питати, в першу чергу, з себе. Про це виданню «Апостроф» розповів лікар-імунолог Борис Донськой.

«Не питайте мене. Насправді на людях. Люди вибирають собі уряд, президента, парламент і потім до них мають йти закиди, чому вони нам не організували так як британці. Ось британці вибирають свій парламент, і з них запитують. Ми теж маємо питати з себе. Чому люди з себе скидають відповідальність – не такий міністр, не такий президент – якщо вони самі його вибирали», - сказав Донськой, відповідаючи на питання про винних в низьких темпах вакцинації в Україні.

На його думку, всі повинні привчитися до того, що відповідальність – загальна. Тим більше, що зараз в пунктах щеплень повний асортимент різних препаратів на будь-який смак і колір. А люди чомусь не поспішають до цих пунктів, і мільйони пенсіонерів думають.

Нагадаємо, станом на 21 вересня від початку вакцинальної кампанії щеплено 6,4 млн людей, з них отримали одну дозу – 6,3 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5,2 млн українців (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено понад 11,5 млн щеплень.

До слова, тим часом у Верховній Раді вакциновані менше за 50% нардепів.

Напередодні у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Також МОЗ не виключає обов'язкову вакцинацію українців.