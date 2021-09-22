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    Імунолог розповів, хто винен у низьких темпах вакцинації в Україні

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    В Україні зроблено понад 11,5 млн щеплень - Імунолог розповів, хто винен у низьких темпах вакцинації в Україні
    В Україні зроблено понад 11,5 млн щеплень
    Фото з відкритих джерел

    Громадяни мають, в першу чергу, питати з себе, вважає імунолог Борис Донськой

    Відповідальність за низькі темпи вакцинації лежить на самих українцях, які мають питати, в першу чергу, з себе. Про це виданню «Апостроф» розповів лікар-імунолог Борис Донськой.

    «Не питайте мене. Насправді на людях. Люди вибирають собі уряд, президента, парламент і потім до них мають йти закиди, чому вони нам не організували так як британці. Ось британці вибирають свій парламент, і з них запитують. Ми теж маємо питати з себе. Чому люди з себе скидають відповідальність – не такий міністр, не такий президент – якщо вони самі його вибирали», - сказав Донськой, відповідаючи на питання про винних в низьких темпах вакцинації в Україні.

    На його думку, всі повинні привчитися до того, що відповідальність – загальна. Тим більше, що зараз в пунктах щеплень повний асортимент різних препаратів на будь-який смак і колір. А люди чомусь не поспішають до цих пунктів, і мільйони пенсіонерів думають.

    Нагадаємо, станом на 21 вересня від початку вакцинальної кампанії щеплено 6,4 млн людей, з них отримали одну дозу – 6,3 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5,2 млн українців (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено понад 11,5 млн щеплень.

    До слова, тим часом у Верховній Раді вакциновані менше за 50% нардепів.

    Напередодні у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

    Також МОЗ не виключає обов'язкову вакцинацію українців.

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    Теги: міністр уряд коронавірус
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    Імунолог розповів, хто винен у низьких темпах вакцинації в Україні