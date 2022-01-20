  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Австрія перша в ЄС вводить обов'язкову вакцинацію від Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наразі 72% населення повністю вакциновані від коронавірусу - Австрія перша в ЄС вводить обов'язкову вакцинацію від Covid-19
    Наразі 72% населення повністю вакциновані від коронавірусу
    фото з відкритих джерел

    Кампанія з обов'язкової вакцинації розпочнеться з лютого

    У четвер, 20 січня, парламент Австрії схвалив введення обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Отож Австрія стала першою європейською країною, яка ввела обов'язкове щеплення. Про це повідомляє The Local Austria.

    Кампанія з обов'язкової вакцинації в Австрії розпочнеться з 1 лютого.

    Переважна більшість депутатів від усіх партій проголосували за закон, причому лідери опозиційних соціал-демократів (SPOe) і ліберальної партії NEOS підтримали право-зелену коаліцію.

    Єдина значна опозиція виходила від крайньої правої партії свободи (FPOe), яка залучає виборців, які виступають проти вакцинації.

    В Австрії близько 75% громадян зробили щонайменше одне щеплення від Covid-19. При цьому 72% населення країни повністю вакциновані від коронавірусу.

    Нагадаємо, раніше в Італії стала обов’язковою Covid-вакцинація для осіб віком від 50 років.

    Торік у грудні Австрія закрилась для невакцинованих туристів.

    Читайте також:
    Теги: Австрія ЄС закон партії щеплення опозиція населення парламент коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Австрія перша в ЄС вводить обов'язкову вакцинацію від Covid-19