Австрія перша в ЄС вводить обов'язкову вакцинацію від Covid-19

Кампанія з обов'язкової вакцинації розпочнеться з лютого

У четвер, 20 січня, парламент Австрії схвалив введення обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Отож Австрія стала першою європейською країною, яка ввела обов'язкове щеплення. Про це повідомляє The Local Austria.

Кампанія з обов'язкової вакцинації в Австрії розпочнеться з 1 лютого.

Переважна більшість депутатів від усіх партій проголосували за закон, причому лідери опозиційних соціал-демократів (SPOe) і ліберальної партії NEOS підтримали право-зелену коаліцію.

Єдина значна опозиція виходила від крайньої правої партії свободи (FPOe), яка залучає виборців, які виступають проти вакцинації.

В Австрії близько 75% громадян зробили щонайменше одне щеплення від Covid-19. При цьому 72% населення країни повністю вакциновані від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше в Італії стала обов’язковою Covid-вакцинація для осіб віком від 50 років.

Торік у грудні Австрія закрилась для невакцинованих туристів.

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