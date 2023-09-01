«Тяжкий тягар для економіки»: Італія розповіла, скільки грошей витрачає на мігрантів

Нелегальні мігранти завдають значних збитків Італії, але припинити потік майже нереально

Італія потерпає від навали незаконних мігрантів з різних країн, і все це стає непосильним тягарем для економіки. У середньому з початку року до країни прибуває 308 нелегальних мігрантів з Тунісу, тоді як минулого року ця цифра була 65. І це при тому що берегова охорона Тунісу робить все можливе для того, аби не пускати громадян. Тунісцям з початку календарного року вдалося перехопити 45,6 тис. мігрантів, що на 162% більше, ніж у 2022 році.

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Цікаво, що мігранти з Тунісу це не тільки громадяни країни, а й з центрально-західної Африки, Гвінеї та Гвінеї-Бісау, Буркіна-Фасо, Камеруну, Малі та Гамбії.

Міністерство внутрішніх справ Італії, підрахувало, скільки коштує прийом і забезпечення незаконних мігрантів. Про це пише видання Il Giornale.

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Перші витрати на їхнє прибуття на італійське узбережжя становлять 350 євро на людину, після чого на них витрачається з бюджету країни понад тридцять євро щодня.

Так приміром іммігрантам видається спідня білизна, гігієнічний пакет, одяг, взуття за необхідності, а також житло та харчування. Так званий «вхідний квиток», або пакет першого дня, коштує €350 на особу. Починаючи з другого дня, їх догляд обходиться в середньому в € 31,50 євро на особу на день, залежно від типу центру для мігрантів та контракту, укладеного з організацією або бізнесом, який ним керує. Отже, не менше € 945 на особу на місяць.

Добові для неповнолітніх неповнолітніх становлять від вісімдесяти до ста євро на людину. Крім того, іммігранти отримують готівку у розмірі € 2,50 на особу на день та телефонну картку вартістю € 5 разів на місяць.

Раніше 11 квітня уряд Італії оголосив у країні надзвичайний стан на шість місяців. Відповідне рішення ухвалено у зв'язку з різким зростанням потоку мігрантів, які прибувають через Середземне море. Країна виділила з бюджету 5 мільйонів євро на репатріацію та забезпечення мігрантів житлом, повідомляє агенція Reuters.

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Італійські посадовці очікують допомоги Євросоюзу в міграційному питанні. «…Ми не вирішуємо проблему, рішення може залежати лише від відповідального втручання Європейського Союзу», – сказав міністр цивільного захисту Нелло Мусумечі.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий надати Тунісу допомогу на загальну суму понад 1 мільярд євро в обмін на поліпшення прикордонного контролю та заходи проти контрабанди людей, «щойно буде укладено необхідну угоду».

До слова, про хвилю агресії з боку мігрантів на кордоні з Білоруссю повідомив агентству PAP уповноважений представник уряду Польщі Станіслав Жарін. За його словами, нелегальні мігранти закидають прикордонників камінням та знищують машини. Він звинуватив у кризі Москву та Мінськ.

«Наростає хвиля агресії на кордоні з Білоруссю. Польські патрулі закидають камінням. Ми стикаємося з гібридною операцією, що проводиться білоруською та російською сторонами», – вважає повноважний представник уряду з безпеки в інформаційному просторі Польщі Станіслав Жарін. Як він пояснив, ці спроби дедалі краще організовані та прикриваються спецслужбами – білоруськими чи російськими.

Жарін зазначив, що ситуація на кордоні з Білоруссю вже кілька тижнів залишається дуже складною. «Ми стикаємося з високою інтенсивністю гібридної операції, яка розпочалася у 2021 році. На сьогоднішній день, цього року, у нас уже було 20 тис. спроб нелегально перетнути кордон з Білорусі до Польщі», – наголосив повноважний представник уряду.

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Нагадаємо, український уряд готується залучати іноземну робочу силу після війни. Для успішної відбудови та сталого економічного відновлення валового внутрішнього продукту (ВВП) економіка України має зростати мінімум на 7% на рік аж до 2032 року. Щоби це відбулося, навіть якщо більшість біженців повернеться в країну, все одно потрібно буде додатково залучити 3,2-4,5 млн працездатних осіб. Враховуючи це, Україні необхідно вже зараз розробляти умови для роботи іноземців. Про це «Главкому» розповів радник прем’єр-міністра, керівник Центру економічного відновлення Кирило Криволап.