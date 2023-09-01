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«Тяжкий тягар для економіки»: Італія розповіла, скільки грошей витрачає на мігрантів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Тяжкий тягар для економіки»: Італія розповіла, скільки грошей витрачає на мігрантів
Мігранти незаконно прибувають до Італії з Тунісу та країн Африки
фото:Il Giornale

Нелегальні мігранти завдають значних збитків Італії, але припинити потік майже нереально

Італія потерпає від навали незаконних мігрантів з різних країн, і все це стає непосильним тягарем для економіки. У середньому з початку року до країни прибуває 308 нелегальних мігрантів з Тунісу, тоді як минулого року ця цифра була 65. І це при тому що берегова охорона Тунісу робить все можливе для того, аби не пускати громадян. Тунісцям з початку календарного року вдалося перехопити 45,6 тис. мігрантів, що на 162% більше, ніж у 2022 році.

Цікаво, що мігранти з Тунісу це не тільки громадяни країни, а й з центрально-західної Африки, Гвінеї та Гвінеї-Бісау, Буркіна-Фасо, Камеруну, Малі та Гамбії.

Міністерство внутрішніх справ Італії, підрахувало, скільки коштує прийом і забезпечення незаконних мігрантів. Про це пише видання Il Giornale.

Перші витрати на їхнє прибуття на італійське узбережжя становлять 350 євро на людину, після чого на них витрачається з бюджету країни понад тридцять євро щодня. 

Так приміром іммігрантам видається спідня білизна, гігієнічний пакет, одяг, взуття за необхідності, а також житло та харчування. Так званий «вхідний квиток», або пакет першого дня, коштує €350 на особу. Починаючи з другого дня, їх догляд обходиться в середньому в € 31,50 євро на особу на день, залежно від типу центру для мігрантів та контракту, укладеного з організацією або бізнесом, який ним керує. Отже, не менше € 945 на особу на місяць.

Добові для неповнолітніх неповнолітніх становлять від вісімдесяти до ста євро на людину. Крім того, іммігранти отримують готівку у розмірі € 2,50 на особу на день та телефонну картку вартістю € 5 разів на місяць.

Раніше 11 квітня уряд Італії оголосив у країні надзвичайний стан на шість місяців. Відповідне рішення ухвалено у зв'язку з різким зростанням потоку мігрантів, які прибувають через Середземне море. Країна виділила з бюджету 5 мільйонів євро на репатріацію та забезпечення мігрантів житлом, повідомляє агенція Reuters. 

Італійські посадовці очікують допомоги Євросоюзу в міграційному питанні.  «…Ми не вирішуємо проблему, рішення може залежати лише від відповідального втручання Європейського Союзу», – сказав міністр цивільного захисту Нелло Мусумечі.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий надати Тунісу допомогу на загальну суму понад 1 мільярд євро в обмін на поліпшення прикордонного контролю та заходи проти контрабанди людей, «щойно буде укладено необхідну угоду».

До слова, про хвилю агресії з боку мігрантів на кордоні з Білоруссю повідомив агентству PAP уповноважений представник уряду Польщі Станіслав Жарін. За його словами, нелегальні мігранти закидають прикордонників камінням та знищують машини. Він звинуватив у кризі Москву та Мінськ. 

«Наростає хвиля агресії на кордоні з Білоруссю. Польські патрулі закидають камінням. Ми стикаємося з гібридною операцією, що проводиться білоруською та російською сторонами», –  вважає повноважний представник уряду з безпеки в інформаційному просторі Польщі Станіслав Жарін. Як він пояснив, ці спроби дедалі краще організовані та прикриваються спецслужбами – білоруськими чи російськими.

Жарін зазначив, що ситуація на кордоні з Білоруссю вже кілька тижнів залишається дуже складною. «Ми стикаємося з високою інтенсивністю гібридної операції, яка розпочалася у 2021 році. На сьогоднішній день, цього року, у нас уже було 20 тис. спроб нелегально перетнути кордон з Білорусі до Польщі», –  наголосив повноважний представник уряду.

Нагадаємо, український уряд готується залучати іноземну робочу силу після війни. Для успішної відбудови та сталого економічного відновлення валового внутрішнього продукту (ВВП) економіка України має зростати мінімум на 7% на рік аж до 2032 року. Щоби це відбулося, навіть якщо більшість біженців повернеться в країну, все одно потрібно буде додатково залучити 3,2-4,5 млн працездатних осіб. Враховуючи це, Україні необхідно вже зараз розробляти умови для роботи іноземців. Про це «Главкому» розповів радник прем’єр-міністра, керівник Центру економічного відновлення Кирило Криволап.

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Теги: економіка Італія мігранти житло кордон квиток харчування

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