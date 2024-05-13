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Перевірки чоловіків з інвалідністю. МОЗ повідомив, кому приготуватися

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Перевірки чоловіків з інвалідністю. МОЗ повідомив, кому приготуватися
Самостійно з'являтися для проходження повторного огляду всім людям, які мають встановлений статус інвалідності після 24.02.2024 не потрібно
фото з відкритих джерел

Не всіх чоловіків торкнуться перевірки рішення медико-соціальних експертиз

В Україні відбудуться перевірки рішень медико-соціальних експертиз щодо чоловіків, яким надали статус інвалідності 2 та 3 груп після початку повномасштабної війни. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Проте не всіх чоловіків торкнуться перевірки рішення МСЕК. Винятки становитимуть декілька категорій людей, зокрема:

  • ті, кому змінили групу інвалідності на 2 чи 3;
  • ті, хто отримав групу інвалідності внаслідок захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), отриманих під час захисту Вітчизни;
  • ті, у кого відсутні кінцівки, кисті рук, стопи ніг, один із парних органів;
  • ті, у кого діагностували онкологічні хвороби, інтелектуальні порушення чи психічні розлади, церебральний параліч чи інші паралітичні синдроми через інвалідність з дитинства.

«Самостійно з'являтися для проходження повторного огляду всім людям, які мають встановлений статус після 24.02.2024, станом на зараз не треба», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, чоловіки, які мають дружину з інвалідністю III групи, можуть отримати відстрочку від мобілізації.

Як повідомлялося, новий закон про мобілізацію, підписаний президентом України Володимиром Зеленським, передбачає, що 2024 року мобілізація для людей з інвалідністю може відбуватися з деякими змінами.

До слова, Кабмін спростив процедуру встановлення статусів особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців.

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Теги: Міністерство охорони здоров'я травма здоров'я

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