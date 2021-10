ЄС обмежить поїздки для українців через спалах Covid-19, – джерело

Євросоюз на цьому тижні має намір обмежити поїздки для громадян України через різке погіршення ситуації з коронавірусом в країні. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Журналіст повідомив, що Євросоюз цього тижня планує виключити Україну з переліку безпечних для подорожей країн. Таким чином, для українців кордони країн ЄС можуть знову закритися.

«Україна пізніше цього тижня буде видалена зі списку третіх країн, подорожі з яких рекомендує дозволяти ЄС. Вона була додана в середині липня, але сплеск недавніх випадків Covid-19 означає, що країна більше не потрапить в цей список», – заявив журналіст.

