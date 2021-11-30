Covid-19 атакує киян: за добу виявлено майже 1,7 тис. нових хворих
Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 35 осіб
За минулу добу, 29 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1646 осіб. Це на 1215 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 28 листопада було зафіксовано 431 випадок Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 298 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 255 тис. осіб (за добу 29 листопада – 1471)
- померли понад 7,5 тис. людей (за добу – 35)
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 173 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 694 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 149 тис. осіб (за добу 29 листопада – 699)
- померли 4,1 тис. осіб (за добу – 33).
29 листопада в Україні медики зафіксували понад 10 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,4 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.
З 22 листопада відновилося очне навчання у столичних школах.
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