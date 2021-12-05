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    Київ та сім областей можуть перейти в «жовту» зону карантину

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    Найкраща ситуація з коронавірусом у Полтавській та&nbsp;Закарпатській областях - Київ та сім областей можуть перейти в «жовту» зону карантину

    Найкраща ситуація з коронавірусом у Полтавській та Закарпатській областях

    Фото з відкритих джерел

    Київ та ще сім областей «червоної» зони адаптивного карантину відповідають критеріям «жовтої» зони

    Станом на 5 грудня Київ та ще сім регіонів «червоної» зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям «жовтої» зони. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

    Ситуація повністю нормалізувалася і відповідає «жовтому» рівню епідемічної небезпеки в наступних «червоних» регіонах: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області. У «жовтій» зоні перебувають Тернопільська область, Кіровоградська область, Чернівецька область, Харківська область.

    У «помаранчевій» області знаходяться дві області – Полтавська та Закарпатська.

    У «червоній» зоні наразі залишаються: Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

    До слова, у світі зробили понад 8,09 млрд щеплень проти коронавірусної інфекції.

    Як відомо, Великобританія готується оголосити про запуск національного пілотного проєкту з використання препарату проти коронавірусу Lagevrio, також відомого як Molnupiravir.

    Нагадаємо, у двох бегемотів у зоопарку Антверпена в Бельгії виявлено коронавірус.

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    Теги: Київ Чернівецька область щеплення
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    Київ та сім областей можуть перейти в «жовту» зону карантину