Київ та сім областей можуть перейти в «жовту» зону карантину
Найкраща ситуація з коронавірусом у Полтавській та Закарпатській областях
Київ та ще сім областей «червоної» зони адаптивного карантину відповідають критеріям «жовтої» зони
Станом на 5 грудня Київ та ще сім регіонів «червоної» зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям «жовтої» зони. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.
Ситуація повністю нормалізувалася і відповідає «жовтому» рівню епідемічної небезпеки в наступних «червоних» регіонах: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області. У «жовтій» зоні перебувають Тернопільська область, Кіровоградська область, Чернівецька область, Харківська область.
У «помаранчевій» області знаходяться дві області – Полтавська та Закарпатська.
У «червоній» зоні наразі залишаються: Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.
До слова, у світі зробили понад 8,09 млрд щеплень проти коронавірусної інфекції.
Як відомо, Великобританія готується оголосити про запуск національного пілотного проєкту з використання препарату проти коронавірусу Lagevrio, також відомого як Molnupiravir.
Нагадаємо, у двох бегемотів у зоопарку Антверпена в Бельгії виявлено коронавірус.
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