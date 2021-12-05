У світі вже зробили понад 8 млрд ковід-щеплень
За останню добу у світі зробили 37,1 млн щеплень від коронавірусу
Станом на 5 грудня у світі зробили понад 8,09 млрд щеплень проти коронавірусної інфекції. Про це свідчать дані агентства Bloomberg.
Вакцинацію почали у 184 країнах, останній добовий показник становив 37,1 млн доз.
Лідерами за кількістю введених доз є:
- материковий Китай (2,5 млрд доз, повністю вакциновано 79,3% населення);
- Індія (1,26 млрд доз, повністю вакциновано 33,2% населення);
- країни Євросоюзу (648,4 млн доз, повністю вакциновано 68,8% населення);
- США (462,3 млн доз, повністю вакциновано 59,4% населення);
- Бразилія (310,8 млн доз, повністю вакциновано 70,7% населення).
Зазначається, що загалом на кожні 100 осіб у всьому світі було введено 105 доз вакцини, але її розподіл був нерівномірним і країни та регіони з найвищими доходами вакцинують більше ніж у 10 разів швидше, ніж країни з найнижчими доходами.
Як відомо, Великобританія готується оголосити про запуск національного пілотного проєкту з використання препарату проти коронавірусу Lagevrio, також відомого як Molnupiravir.
Нагадаємо, у двох бегемотів у зоопарку Антверпена в Бельгії виявлено коронавірус.
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