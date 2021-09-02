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    Кількість повністю Covid-вакцинованих українців наближається до чотирьох мільйонів

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    Протягом доби працювали 906 мобільних бригад, 2 827 пунктів щеплення та 330 центрів вакцинації - Кількість повністю Covid-вакцинованих українців наближається до чотирьох мільйонів
    Протягом доби працювали 906 мобільних бригад, 2 827 пунктів щеплення та 330 центрів вакцинації
    Фото: glavcom.ua

    Загалом в Україні проведено 9 358 193 щеплення

    За минулу добу, 1 вересня, 119 022 людини вакциновано в Україні проти Covid-19. Одну дозу отримали 38 353 людини, повністю імунізовані – 80 669 людей. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Протягом доби працювали 906 мобільних бригад, 2 827 пунктів щеплення та 330 центрів вакцинації.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 452 125 людей, з них отримали одну дозу – 5 452 123 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 906 070 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

    Загалом в Україні проведено 9 358 193 щеплення.

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    До слова, інфекціоністка пояснила, чому тим, хто хворів на Covid-19, треба щеплюватися.

    Як відомо, у Києві запрацювало ще два центри вакцинації, де можна отримати щеплення препаратами CoronaVac, Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

    Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

    Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.

    Читайте також інтерв’ю: Інфекціоніст Надія Дребот: Після одужання від Covid-19 треба вакцинуватися
    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Кількість повністю Covid-вакцинованих українців наближається до чотирьох мільйонів