Кількість повністю Covid-вакцинованих українців наближається до чотирьох мільйонів

Загалом в Україні проведено 9 358 193 щеплення

За минулу добу, 1 вересня, 119 022 людини вакциновано в Україні проти Covid-19. Одну дозу отримали 38 353 людини, повністю імунізовані – 80 669 людей. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Протягом доби працювали 906 мобільних бригад, 2 827 пунктів щеплення та 330 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 452 125 людей, з них отримали одну дозу – 5 452 123 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 906 070 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в Україні проведено 9 358 193 щеплення.

До слова, інфекціоністка пояснила, чому тим, хто хворів на Covid-19, треба щеплюватися.

Як відомо, у Києві запрацювало ще два центри вакцинації, де можна отримати щеплення препаратами CoronaVac, Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.