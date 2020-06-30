Китайські вчені виявили новий вірус, який може призвести до ще однієї пандемії



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Вчених непокоїть, що вірус може швидко мутувати

Носіями вірусу є свині

Вчені ідентифікували в Китаї новий штам вірусу грипу, який має серйозний потенціал до виникнення пандемії. І хоча наразі він не є надто небезпечним, утім може мутувати.

Вірус з'явився зовсім нещодавно, його носіями є свині, але він може заражати і людей. Про це повідомляє ВВС.

Вчених турбує, що вірус може мутувати далі, що дозволить йому з легкістю передаватися від людини до людини, викликавши нову глобальну епідемію.

За словами дослідників, хоча на цей час ситуація ще не стала загрозливою, новий патоген має всі типові характеристики, що свідчать про високу пристосованість до зараження людини, і вимагає пильного контролю.

Зокрема, вчені закликають швидко ввести моніторинг індустрії вирощування свиней - слідкувати як за тваринами, так і за здоров'ям людей, які працюють у цій сфері.

Остання масова епідемія вірусу схожого типу, з якою зіткнувся світ, - спалах свинячого грипу у 2009 році, що почався з Мексики (отримав назву A/H1N1pdm09).

Смертність від нього виявилася нижче, ніж побоювалися спочатку, - головним чином тому, що вірус був схожий на інші віруси грипу і у багатьох вразливих категорій пацієнтів (головним чином, літніх людей) був імунітет до нього.

Особливість же нововиявленого вірусу в тому, що він абсолютно новий, і імунітет проти нього у людей або дуже малий, або його немає зовсім.

І хоча, за даними медиків, наразі цей вірус, що назвали G4 EA H1N1, не становить надто великої загрози, його треба внести до списку патогенів, за розвитком яких обов'язково треба слідкувати.

Нагадаємо, спалах Covid-19 вперше було зафіксована в грудні 2019 року у китайському місті Вухань. 11 березня ВООЗ оголосила, що ситуацію можна характеризувати як пандемію.

Всесвітня організація охорони здоров'я 29 червня повідомила, що поширення пандемії Covid-19 на глобальному рівні прискорюється.

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В Україні сьогодні, 30 червня, зафіксовано 706 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Загалом в Україні 44 334 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. Проведено 655 750 тестувань методом ПЛР.