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    У світі

    Дослідження ринків в Ухані наблизило ВООЗ до розуміння причин пандемії

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    ВООЗ наблизився до розгадки причин і механізму виникнення і поширення коронавірусн

    Флото з відкритих джерел

    Висновки комісії з дослідження появи коронавірусу будуть опубліковані до 10 лютого

    Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявили нові обставини в ході розслідування причин появи пандемії Covid-19 в Ухані. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на американського зоолога Пітера Дашака, що бере участь в роботі місії ВООЗ.

    Дашак зазначив, що дані докази стосуються ролі ринку морепродуктів у виникненні пандемії. Він розповів, що вчені побували в Уханьскому інституті вірусології, ринку Байчачжоу і ринку морепродуктів Хуанань. Китайські вчені теж вели своє розслідування і сильно допомогли місії ВООЗ: «ми зустрічалися щодня, вони дали нам величезний список контактів тих, з ким нам треба поговорити, і ці наведення виявилися по-справжньому корисними», – сказав учений. За його словами, отримані дані зможуть запобігти спалахам пандемії у майбутньому.

    Зоолог підкреслив, що ринок морепродуктів в Ухані під час пандемії виявився недоторканим. «Люди пішли взвідси поспіхом, вони залишили обладнання, вони залишили посуд, вони залишили докази того, що відбувалося, і це те, на що ми дивилися», – сказав Дашак, додавши, що це значно спростило фахівцям ВООЗ роботу.

    Він заявив, що раніше китайським вченим вдалося виявити місця, де були взяті перші проби з коронавірусом. В ході розслідування було встановлено, що першими важкохворими пацієнтами були безсимптомні хворі, а також ті, у кого перебіг хвороби був виражений слабо.

    Дашак не став розповідати інші подробиці розслідування. Однак він зазначив, що в ВООЗ близькі до розгадки причин і механізму виникнення і поширення пандемії коронавірусної інфекції. Група вчених обіцяє опублікувати свої висновки до 10 лютого

    За даними китайських ЗМІ, першою людиною з підтвердженим зараженням коронавірусом виявилася продавщиця креветок на міському ринку Уханю.

    На початку січня через виявлений збудник Covid-19 Китай заборонив експорт рибопродукції з Росії, що поставило на грань банкрутства всю рибальську галузь в цій країні.

    Теги: ЗМІ Китай ринок розслідування хвороби ВООЗ коронавірус
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