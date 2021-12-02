США можуть ввести обмеження на перельоти через штам «омікрон»

У США заявили, що обговорюватимуть обмеження перельотів через штам «омікрон»

У Сполучених Штатах у Каліфорнії зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу — «омікрон»

У Сполучених Штатах готові обговорювати обмеження перельотів через штам «омікрон». Про це повідомляє Reuters з посиланням на прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

«Ми маємо намір розглянути питання про те, чи потрібно вводити обмеження для нових країн. Очевидно, ми не хочемо, щоб ці обмеження залишалися в силі постійно, проте нам потрібно більше часу», – заявила Джен Псакі.

Раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі назвав особливості штаму «омікрон». Він зазначив, що «омікрон», можливо, передається легше і може чинити опір дії вакцин.

У Сполучених Штатах у Каліфорнії зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу — «омікрон». Зараження зафіксували в одному із медичних закладів штату.

Раніше стало відомо, які симптоми можуть свідчити про зараження «Омікрон»-штамом коронавірусу.

Ще китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «омікрон»-штаму, а експерт з Італії розповів про його заразність.