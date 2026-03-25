22-річний Герой-розвідник розповів, що його вразило в росіянах

glavcom.ua
Аліна Самойленко
На початку 2025-го Андрій Бублик почав виконувати бойові завдання на Донецькому напрямку
фото з архіву Андрія Бублика

Андрій Бублик пригадав кумедну історію, пов'язану з ворожими перехопленнями

Керівник розвідувальної групи 84-го окремого розвідувального батальйону Сухопутних військ ЗСУ Андрій Бублик, який став Героєм України у 22 роки, в інтерв'ю «Главкому» відповів, що найбільше здивувало його в росіянах.

«Росія не береже своїх військовослужбовців. Це взагалі варварство», – вважає розвідник.

Андрій Бублик також пригадав кумедний випадок зі служби: «Сидів у бліндажі, прослуховував ворожу радіостанцію й аж реготав від почутого. Йшли два росіяни в антидронових плащах до себе на позицію. Їх дроном вів командир, постійно кричав, вказував напрямок, а ті його не слухали, мовляв, нічого не бачать. Врешті вони прийшли бозна-куди. Я просто сидів і радів, що в них такі проблеми з комунікацією та орієнтуванням на місцевості».

Нагадаємо, керівник розвідувальної групи 84-го окремого розвідувального батальйону Сухопутних військ ЗСУ Андрій Бублик, який став Героєм України у 22 роки, називає колективні покарання та бюрократію основними недоліками нашої армії.

За словами Героя, деякі командири досі застосовують до підлеглих такі застарілі радянські методи, як колективні покарання.

До слова, 24 лютого президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України пʼятьом військовослужбовцям, з яких трьом посмертно. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу орден «Золота Зірка» отримали молодша сержантка Юлія Хникіна та старший лейтенант Андрій Бублик.

Крім того, глава держави посмертно відзначив орденами лейтенанта Олега Куцина, капітана Олександра Подвишенного та старшого солдата Анатолія Степаненка.

