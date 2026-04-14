Новий захист для ППО та сталеві «криївки» для військових: «Метінвест» трансформує оборонний напрям

glavcom.ua
«Метінвест» розвиває і напрям підземних укриттів із хвилястої сталі
фото: metinvestholding.com

Нові рішення для захисту від дронів та співпраця з бойовими медиками: металургійний холдинг Ахметова змінює концепцію безпеки під час війни

Група «Метінвест» поступово трансформує свою участь в обороні України: вона розвиває виробництво захисних конструкцій, укриттів і спеціалізованої продукції, а окремі рішення компанії вже отримали комерційні пропозиції. Про це розповів операційний директор «Метінвесту» Олександр Мироненко. 

За його словами, через втрату активів у Маріуполі, Авдіївці та зупинку виробництва у Покровську компанія має обмежені ресурси, тому не може повністю забезпечувати військових продукцією безкоштовно. Зараз частина виробів передається як допомога, але водночас окремі напрями переводяться у комерційну площину.

Наразі оборонний напрям перебуває на етапі трансформації, каже Мироненко: йдеться, зокрема, про вдосконалення продукції та проходження офіційних випробувань і сертифікації Міністерства оборони. Це дозволить масштабувати виробництво та інтегрувати його у системні закупівлі.

Серед ключових розробок компанії – захисні екрани для техніки: за словами Мироненка, універсальних рішень у цій сфері немає, тож для кожної машини і навіть підрозділу створюються індивідуальні конструкції. Високі оцінки отримала також розробка спеціальних протиуламкових конструкцій для радарів і модулів управління комплексів Patriot, Aster і Hawk, які захищають техніку і персонал під час атак.

Паралельно «Метінвест» розвиває і напрям підземних укриттів із хвилястої сталі – «криївок», які військові прозвали «бочками». Вони використовуються для бойових позицій, командних пунктів, шпиталів і роботи операторів дронів. Такі конструкції виготовляються зі сталі товщиною близько 2 мм і встановлюються на глибині 4–5 метрів із додатковим перекриттям. За словами представника компанії, правильно облаштовані укриття здатні витримувати навіть удари керованих авіабомб (КАБів).

«Були випадки прямих влучань – укриття витримували, люди залишалися живими», – каже він.

Також компанія будує унікальні для Європи мобільні госпіталі – їх конфігурація розробляється спільно із медиками, з урахуванням кількості операційних, реанімаційних і стабілізаційних відділень, які потрібні на конкретній ділянці фронту.

Також «Метінвест» почав розвивати наземні укриття-«Цитаделі»: їх можна встановлювати в містах, на підприємствах, електростанціях і в портах. За результатами випробувань, такі конструкції витримують уламки мін калібру 80 мм і артилерійських снарядів 122 і 152 мм.

У компанії зазначають, що співпраця з військовими організована через прямі звернення підрозділів. Пріоритет надається частинам на лінії фронту, насамперед на ключових напрямках – Донецькому та Запорізькому.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Група «Метінвест» Ріната Ахметова спрямувала на підтримку України 9,72 млрд грн, із яких 5,2 млрд грн – на потреби армії в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт». Також компанія входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку вона вкладає 12 млрд в інвестиційні проєкти в Україні.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

