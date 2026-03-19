Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росію атакували безпілотники: уражено підприємство

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росію атакували безпілотники: уражено підприємство
Краснодарський край цієї ночі опинився під атакою БпЛА
скріншот з відео

У Ставропольському краю, ймовірно, уражено хімічне підприємство «Невинномиський Азот»

У ніч на 19 березня масштабної атаки безпілотників зазнали об'єкти в Ставропольському та Краснодарському краях РФ, пише «Главком».

Найбільш інтенсивні вибухи пролунали в місті Невинномиськ, де під ударом опинилася промислова зона. За повідомленнями місцевих мешканців, серія з 15-20 потужних вибухів тривала кілька годин. У житлових будинках від ударних хвиль тремтіло скло, а у дворах масово спрацьовувала сигналізація автомобілів.

Ціллю атаки в Невинномиську, ймовірно, стало стратегічне хімічне підприємство «Невинномиський Азот». Підприємство є одним із найбільших виробників азотних добрив та хімічної продукції в регіоні, що робить його критично важливим об'єктом інфраструктури. Російські засоби ППО намагалися перехопити дрони, звітуючи про нібито знищення близько 10 БпЛА.

Також було завдано ударів по Краснодарському краю. У самому Краснодарі уламки безпілотників впали у Прикубанському окрузі, пошкодивши вікна у двох корпусах багатоповерхівки та кілька припаркованих автомобілів. Ймовірною ціллю атаки був військовий аеродром, але про це інформації мало.

Як відомо, у ніч на 11 березня низка регіонів Росії зазнала масованої атаки безпілотників, що призвело до серії вибухів, пожеж та паралічу авіасполучення на півдні та в центрі країни. 

Найбільш інтенсивні удари зафіксовано в Самарській області, де близько пролунало щонайменше 10 вибухів над Самарою та Сизранню. Місцеві мешканці повідомляють про дрони, що летіли на низькій висоті вздовж річки Волга. 

Також у ніч на 8 березня безпілотники атакували місто Армавір у Краснодарському краї РФ. 

Повідомляється, що під удар безпілотників потрапило ЗАТ «НП НБ ЮНК» – Накопичувальна перевалочна нафтобаза «Південна нафтова компанія».

Раніше повідомлялося, що у ніч на 22 лютого над російськими містами Саратов та Енгельс пролунала серія з близько десяти потужних вибухів. 

За свідченнями місцевих мешканців, гучні звуки почали лунати близько другої години ночі, а найбільшу активність зафіксували в південній частині регіону, де від ударної хвилі масово спрацьовували сигналізації на автомобілях. Очевидці також повідомляли про яскраві спалахи в небі над річкою Волгою.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого під удар потрапив військовий об’єкт у селищі Котлубань Волгоградської області РФ. Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів у районі розташування арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ. 

Губернатор області Андрій Бочаров офіційно підтвердив факт атаки та виникнення пожежі на території об’єкта міноборони через «падіння уламків».

Теги: вибух росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua