Росію атакували безпілотники: уражено підприємство

У Ставропольському краю, ймовірно, уражено хімічне підприємство «Невинномиський Азот»

У ніч на 19 березня масштабної атаки безпілотників зазнали об'єкти в Ставропольському та Краснодарському краях РФ, пише «Главком».

Найбільш інтенсивні вибухи пролунали в місті Невинномиськ, де під ударом опинилася промислова зона. За повідомленнями місцевих мешканців, серія з 15-20 потужних вибухів тривала кілька годин. У житлових будинках від ударних хвиль тремтіло скло, а у дворах масово спрацьовувала сигналізація автомобілів.

Ціллю атаки в Невинномиську, ймовірно, стало стратегічне хімічне підприємство «Невинномиський Азот». Підприємство є одним із найбільших виробників азотних добрив та хімічної продукції в регіоні, що робить його критично важливим об'єктом інфраструктури. Російські засоби ППО намагалися перехопити дрони, звітуючи про нібито знищення близько 10 БпЛА.

Також було завдано ударів по Краснодарському краю. У самому Краснодарі уламки безпілотників впали у Прикубанському окрузі, пошкодивши вікна у двох корпусах багатоповерхівки та кілька припаркованих автомобілів. Ймовірною ціллю атаки був військовий аеродром, але про це інформації мало.

Як відомо, у ніч на 11 березня низка регіонів Росії зазнала масованої атаки безпілотників, що призвело до серії вибухів, пожеж та паралічу авіасполучення на півдні та в центрі країни.

Найбільш інтенсивні удари зафіксовано в Самарській області, де близько пролунало щонайменше 10 вибухів над Самарою та Сизранню. Місцеві мешканці повідомляють про дрони, що летіли на низькій висоті вздовж річки Волга.

Також у ніч на 8 березня безпілотники атакували місто Армавір у Краснодарському краї РФ.

Повідомляється, що під удар безпілотників потрапило ЗАТ «НП НБ ЮНК» – Накопичувальна перевалочна нафтобаза «Південна нафтова компанія».

Раніше повідомлялося, що у ніч на 22 лютого над російськими містами Саратов та Енгельс пролунала серія з близько десяти потужних вибухів.

За свідченнями місцевих мешканців, гучні звуки почали лунати близько другої години ночі, а найбільшу активність зафіксували в південній частині регіону, де від ударної хвилі масово спрацьовували сигналізації на автомобілях. Очевидці також повідомляли про яскраві спалахи в небі над річкою Волгою.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого під удар потрапив військовий об’єкт у селищі Котлубань Волгоградської області РФ. Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів у районі розташування арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ.

Губернатор області Андрій Бочаров офіційно підтвердив факт атаки та виникнення пожежі на території об’єкта міноборони через «падіння уламків».