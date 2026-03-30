NYT: кількість американських військових на Близькому Сході перевищила 50 тис.

Американські сили традиційно дислокуються в низці країн Близького Сходу, зокрема в Саудівській Аравії, Бахрейні, Іраку, Сирії, Йорданії, Катарі, Об'єднаних Арабських Еміратах і Кувейті
Чисельність військових США на Близькому Сході перевищила 50 тис. Це приблизно на 10 тис. більше, ніж звичайний рівень присутності американських сил у регіоні. Про це повідомляє The New York Times, пише «Главком».

Збільшення контингенту пов’язане з перекиданням додаткових сил, зокрема 2500 морських піхотинців і 2500 моряків у складі десантної групи корабля USS Tripoli. Також Пентагон направив близько 2000 військових із 82-ї повітряно-десантної дивізії для посилення присутності та розширення військових можливостей у регіоні.

Американські сили традиційно дислокуються в низці країн Близького Сходу, зокрема в Саудівській Аравії, Бахрейні, Іраку, Сирії, Йорданії, Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах і Кувейті. Раніше їхня чисельність становила близько 40 тис., однак після загострення ситуації вона суттєво зросла.

За даними видання, президент США Дональд Трамп розглядає варіанти подальших дій у межах операції, яка триває вже місяць. Серед можливих сценаріїв – проведення масштабнішої операції, включно із захопленням стратегічних об’єктів для відновлення контролю над Ормузькою протокою.

Цей вузький морський шлях, через який проходить близько 20% світових поставок нафти, фактично частково заблокований через дії Ірану у відповідь на удари США та Ізраїлю.

Водночас частина американських сил була передислокована. Попри нарощування військової присутності, експерти сумніваються, що навіть понад 50 тис. військових буде достатньо для проведення масштабної наземної операції проти Ірану. 

Раніше стало відомо, що американські моряки та морські піхотинці на борту десантного корабля USS Tripoli прибули до зони відповідальності Центрального командування (Centcom) США на Близькому Сході.

