Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Чоловік Полякової розповів, як дружина врятувала йому життя

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Вадим Буряковський вдруге дав інтерв'ю Дмитру Гордону
фото: Дмитро Гордон/YouTube

Оля Полякова наполягла на госпіталізації свого чоловіка

Співачка Оля Полякова врятувала життя своєму чоловіку бізнесмену Вадиму Буряковському. Про це заявив сам Буряковський та розповів про події вечора, коли він опинився на операційному столі в інтерв’ю Дмитру Гордону, пише «Главком».

Вадим Буряковський розповів, що напередодні інциденту він був на святі в знайомих, де під час застілля куштував жирну їжу та пив алкоголь, чого він давно не робив.

«Ми були на застіллі зі знайомими. Я давно не їв такої їжі – сало, жирне, горілка. Захотілося повернутися в юність і я трохи перепив. Після цього в мене сталося загострення. Я навіть не знав», – розповів бізнесмен.

Після цього вночі чоловіку співачки стало зле і він втратив свідомість. «Втратив свідомість, я вдарився головою об одвірок, залишився шрам, обличчя було в крові, бо я знепритомнів, а потім отямився. Перед цим я ще поїв черешні. Я її з’їв і після цього мені стало зовсім зле, не було сил», – зазначив чоловік.

Оля Полякова та Вадим Буряковський перебувають у шлюбі понад 20 років
Оля Полякова та Вадим Буряковський перебувають у шлюбі понад 20 років
фото з відкритих джерел

Прийшовши до тями, Буряковський покликав рідних та повідомив, що йому зле. Він планував лягти відпочивати, однак Оля Полякова наполягла на тому, що необхідно їхати до лікарні. У лікарні Вадиму Буряковському стало ще гірше, медикам довелося провести бізнесмену невідкладну операцію. «Оля сказала, яке спати, поїхали в лікарню. Ми поїхали й там мені мені стало погано – мене відправили на операційний стіл», – згадав Вадим Буряковський.

Врешті лікарі діагностували чоловіку виразку шлунка: «Причиною стало загострення після поєднання жирної їжі, алкоголю та часнику. Лікар сказав, що все ще добре закінчилося. Оля каже, що вона врятувала мені життя. Ну звісно врятувала, вона ж моя дружина».

Як повідомляв «Главком», у попередньому інтерв'ю 63-річного чоловіка Олі Полякової він розкрив секрети їхнього шлюбу. Вадим Буряковський заявив, що співачка Оля Полякова – емоційна людина, тому у стосунках із нею бувають не лише скандали, але й бійки. Крім цього, у шлюбі Полякової та Буряковського бувають й кризи. Причиною проблем у стосунках бізнесмен називає відстань через тривалі відрядження артистки. Також Вадим Буряковський прокоментував чутки про зраду у їхньому шлюбі з Поляковою.

Теги: чоловік Оля Полякова хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua