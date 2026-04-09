Чоловік Полякової розповів, як дружина врятувала йому життя

Оля Полякова наполягла на госпіталізації свого чоловіка

Співачка Оля Полякова врятувала життя своєму чоловіку бізнесмену Вадиму Буряковському. Про це заявив сам Буряковський та розповів про події вечора, коли він опинився на операційному столі в інтерв’ю Дмитру Гордону, пише «Главком».

Вадим Буряковський розповів, що напередодні інциденту він був на святі в знайомих, де під час застілля куштував жирну їжу та пив алкоголь, чого він давно не робив.

«Ми були на застіллі зі знайомими. Я давно не їв такої їжі – сало, жирне, горілка. Захотілося повернутися в юність і я трохи перепив. Після цього в мене сталося загострення. Я навіть не знав», – розповів бізнесмен.

Після цього вночі чоловіку співачки стало зле і він втратив свідомість. «Втратив свідомість, я вдарився головою об одвірок, залишився шрам, обличчя було в крові, бо я знепритомнів, а потім отямився. Перед цим я ще поїв черешні. Я її з’їв і після цього мені стало зовсім зле, не було сил», – зазначив чоловік.

Оля Полякова та Вадим Буряковський перебувають у шлюбі понад 20 років фото з відкритих джерел

Прийшовши до тями, Буряковський покликав рідних та повідомив, що йому зле. Він планував лягти відпочивати, однак Оля Полякова наполягла на тому, що необхідно їхати до лікарні. У лікарні Вадиму Буряковському стало ще гірше, медикам довелося провести бізнесмену невідкладну операцію. «Оля сказала, яке спати, поїхали в лікарню. Ми поїхали й там мені мені стало погано – мене відправили на операційний стіл», – згадав Вадим Буряковський.

Врешті лікарі діагностували чоловіку виразку шлунка: «Причиною стало загострення після поєднання жирної їжі, алкоголю та часнику. Лікар сказав, що все ще добре закінчилося. Оля каже, що вона врятувала мені життя. Ну звісно врятувала, вона ж моя дружина».

