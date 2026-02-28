Морпіх, що захищав «Азовсталь», розповів, як дивне співпадіння врятувало йому життя

Антон Войков провів у російському полоні майже три з половиною роки

Український військовий Антон Войков, матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти, провів у російському полоні майже три з половиною роки – із 12 квітня 2022 року до 2 жовтня 2025-го. Захисник Маріуполя розповів про умови утримання, пережите під час оборони міста, чудесний порятунок та відновлення після обміну. Як інформує «Главком», про це йдеться у проєкті «Серце Азовсталі».

За словами військового, спочатку їх утримували в таборі, згодом перевели до СІЗО камерного типу. «Це були два різних полони», – каже він. У приміщенні камери були повністю затемнені: протягом трьох місяців полонені не бачили сонячного світла. Згодом через масові захворювання умови частково змінили – дозволили трохи більше світла та короткі прогулянки.

Антон Войков служить із 2020 року. До війська працював тренером у спортзалі, має звання майстра спорту з пауерліфтингу. Повномасштабне вторгнення застало його під час ротації поблизу Маріуполя.

Він згадує, як у перші дні війни українські підрозділи перебували між передовою та містом, яке опинилося під масованими обстрілами. «Маріуполь просто горів», – розповідає морпіх. За його словами, усвідомлення реальності війни прийшло не одразу – перший місяць дій доводилося діяти радше на інстинктах.

Під час служби на території заводу він разом із побратимами неодноразово дивом уникав загибелі. В одному з випадків військові спустилися з позиції за секунди до прямого влучання снаряда в дах будівлі.

«Не знаю, чи якийсь внутрішній голос, чи що. У голові промайнуло: «Треба спуститися». Я побратиму кажу: «Олег, давай спустимося». Тільки ми спускаємося, і прилітає прямо туди, де ми сиділи. Прямо на дах. Там би нас просто розщепило на атоми», – згадує Антон Войков.

В іншому випадку автомобіль, біля якого перебував морпіх за кілька хвилин до обстрілу, був повністю прошитий уламками.

У полоні, каже Антон, його здоров’я серйозно не постраждало, хоча були проблеми зі шлунком. Водночас він бачив важкі стани інших бранців – із численними кульовими пораненнями, ампутаціями, травмами без належної медичної допомоги. Деякі чекали на операції роками.

Після обміну військовий проходить комплексне медичне обстеження та лікування. Йому вже зробили операцію з виправлення носової перегородки, триває робота над відновленням спини та загального фізичного стану. Каже, що поки зосереджений саме на реабілітації. Щодо подальшої служби Антон рішення ще не ухвалив.

Нагадаємо, Південний окружний військовий суд РФ засудив до 20 років позбавлення волі військовополоненого захисника з «Азова» Дениса Голуба у справі про тероризм.

У базі розшуку МВС України Денис Голуб значиться зниклим безвісти з 17 травня 2022 року. Ймовірно, тоді він і був узятий в полон.

Також військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив дев'ятьох українців до 14-20 років ув'язнення за звинуваченням у нібито підготовці терактів проти чиновників-колаборантів.

Раніше російський суд засудив двох військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» до 24 та 26 років позбавлення волі. Їх звинувачують у нібито вбивстві жителів самопроголошеної «ДНР».