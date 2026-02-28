Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Морпіх, що захищав «Азовсталь», розповів, як дивне співпадіння врятувало йому життя

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Морпіх, що захищав «Азовсталь», розповів, як дивне співпадіння врятувало йому життя
Після обміну військовий проходить комплексне медичне обстеження та лікування
фото: скріншот із відео

Антон Войков провів у російському полоні майже три з половиною роки

Український військовий Антон Войков, матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти, провів у російському полоні майже три з половиною роки – із 12 квітня 2022 року до 2 жовтня 2025-го. Захисник Маріуполя розповів про умови утримання, пережите під час оборони міста, чудесний порятунок та відновлення після обміну. Як інформує «Главком», про це йдеться у проєкті «Серце Азовсталі».

За словами військового, спочатку їх утримували в таборі, згодом перевели до СІЗО камерного типу. «Це були два різних полони», – каже він. У приміщенні камери були повністю затемнені: протягом трьох місяців полонені не бачили сонячного світла. Згодом через масові захворювання умови частково змінили – дозволили трохи більше світла та короткі прогулянки.

Антон Войков служить із 2020 року. До війська працював тренером у спортзалі, має звання майстра спорту з пауерліфтингу. Повномасштабне вторгнення застало його під час ротації поблизу Маріуполя.

Він згадує, як у перші дні війни українські підрозділи перебували між передовою та містом, яке опинилося під масованими обстрілами. «Маріуполь просто горів», – розповідає морпіх. За його словами, усвідомлення реальності війни прийшло не одразу – перший місяць дій доводилося діяти радше на інстинктах.

Під час служби на території заводу він разом із побратимами неодноразово дивом уникав загибелі. В одному з випадків військові спустилися з позиції за секунди до прямого влучання снаряда в дах будівлі.

«Не знаю, чи якийсь внутрішній голос, чи що. У голові промайнуло: «Треба спуститися». Я побратиму кажу: «Олег, давай спустимося». Тільки ми спускаємося, і прилітає прямо туди, де ми сиділи. Прямо на дах. Там би нас просто розщепило на атоми», – згадує Антон Войков.

В іншому випадку автомобіль, біля якого перебував морпіх за кілька хвилин до обстрілу, був повністю прошитий уламками.

У полоні, каже Антон, його здоров’я серйозно не постраждало, хоча були проблеми зі шлунком. Водночас він бачив важкі стани інших бранців – із численними кульовими пораненнями, ампутаціями, травмами без належної медичної допомоги. Деякі чекали на операції роками.

Після обміну військовий проходить комплексне медичне обстеження та лікування. Йому вже зробили операцію з виправлення носової перегородки, триває робота над відновленням спини та загального фізичного стану. Каже, що поки зосереджений саме на реабілітації. Щодо подальшої служби Антон рішення ще не ухвалив.

Нагадаємо, Південний окружний військовий суд РФ засудив до 20 років позбавлення волі військовополоненого захисника з «Азова» Дениса Голуба у справі про тероризм.

У базі розшуку МВС України Денис Голуб значиться зниклим безвісти з 17 травня 2022 року. Ймовірно, тоді він і був узятий в полон.

Також військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив дев'ятьох українців до 14-20 років ув'язнення за звинуваченням у нібито підготовці терактів проти чиновників-колаборантів.

Раніше російський суд засудив двох військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» до 24 та 26 років позбавлення волі. Їх звинувачують у нібито вбивстві жителів самопроголошеної «ДНР».

Читайте також:

Теги: Маріуполь тероризм полон військові Азовсталь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бійці французької армії на облавку літака під час навчань «Оріон»
Елітні підрозділи Британії та Франції відпрацювали висадку місії в Україні
Вчора, 07:51
Виставка приурочена до річниці початку повномасштабного вторгнення РФ
Мистецтво воїнів: у столиці відкрилася виставка «Проєкт 24.02.2022» (фото)
19 лютого, 08:38
На час проходження служби для багатьох захисників, а також їхніх дружин чи чоловіків діє звільнення від сплати відсотків та штрафів за кредитами
Кредитні канікули для захисників: хто може не сплачувати відсотки та штрафи
19 лютого, 07:55
Актор-воїн Олександр Зарубей пояснив роль мови на фронті
Військовий та актор пояснив, як ЗСУ використовують російську мову проти ворога
18 лютого, 18:39
Ексобранець Злати Огнєвіч Андрій Задворний розповів про нові зміни в житті
Переможець шоу «Холостячка» зі Златою Огнєвіч мобілізувався
18 лютого, 18:23
Військовий та актор Володимир Кравчук розповів про свій бойовий досвід
«Я закохався в цю зброю». Зірка фільму «Ти – космос» розповів про своє захоплення
3 лютого, 12:00
Військовослужбовець Павло Вишебаба та Інна Тесленко розлучилися після семи років шлюбу
Ексдружина військового Вишебаби зробила гучну заяву: деталі скандалу
2 лютого, 10:30
Федеральні сили, за словами Трампа, залучатимуться лише як резерв, але негайно, якщо місцева влада визнає, що не контролює ситуацію
Трамп дозволив імміграційним агентам діяти «дуже жорстко» під час протестів
1 лютого, 02:47
Чоловік вдарив військовослужбовця ТЦК ножем у шию
На Черкащині чоловік напав на працівника ТЦК із ножем
29 сiчня, 15:24

Суспільство

У Дніпрі ТЦК мобілізував батька-одинака, який мав відстрочку
У Дніпрі ТЦК мобілізував батька-одинака, який мав відстрочку
На фронті поліг артилерист Галицької бригади. Згадаймо Андрія Кіцеру
На фронті поліг артилерист Галицької бригади. Згадаймо Андрія Кіцеру
Церковний календар на березень 2026 року: Благовіщення Пресвятої Богородиці та Великий піст
Церковний календар на березень 2026 року: Благовіщення Пресвятої Богородиці та Великий піст
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 28 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 лютого 2026: традиції та молитва
Як будуть вимикати світло 28 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 28 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»

Новини

В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Сьогодні, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Вчора, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Вчора, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Вчора, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua