Вибухова ніч у Росії: під ударом опинилися Саратов, Енгельс і Тольятті
У Саратові горить НПЗ внаслідок атаки
У ніч проти 21 березня в Росії вночі пролунала серія вибухів одразу в кількох містах. Під ударом опинилися Саратов, Енгельс та Тольятті, пише «Главком»
За повідомленнями місцевих пабліків, у Саратові та Енгельсі було чутно вибухи внаслідок атаки безпілотників. Зокрема, в Енгельсі, де розташована авіабаза, повідомляють про роботу ППО.
У Саратові, за попередньою інформацією, виникла пожежа на нафтопереробному заводі. Очевидці публікують кадри із загравою в районі підприємства.
Також повідомляється про атаку на хімічне підприємство «Тольяттіазот» у Самарській області. У місті пролунали вибухи, після чого з’явилися повідомлення про можливі влучання.
Офіційних заяв російської влади на момент публікації немає.
До слова, у ніч на 14 березня дрони атакували Краснодарський край. Під удар потрапив Афіпський НПЗ.
Коментарі — 0