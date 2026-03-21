Вибухова ніч у Росії: під ударом опинилися Саратов, Енгельс і Тольятті

Атака на хімічне підприємство «Тольяттіазот» у Самарській області
У Саратові горить НПЗ внаслідок атаки

У ніч проти 21 березня в Росії вночі пролунала серія вибухів одразу в кількох містах. Під ударом опинилися Саратов, Енгельс та Тольятті, пише «Главком»

За повідомленнями місцевих пабліків, у Саратові та Енгельсі було чутно вибухи внаслідок атаки безпілотників. Зокрема, в Енгельсі, де розташована авіабаза, повідомляють про роботу ППО.

У Саратові, за попередньою інформацією, виникла пожежа на нафтопереробному заводі. Очевидці публікують кадри із загравою в районі підприємства.

Також повідомляється про атаку на хімічне підприємство «Тольяттіазот» у Самарській області. У місті пролунали вибухи, після чого з’явилися повідомлення про можливі влучання.

Офіційних заяв російської влади на момент публікації немає.

До слова, у ніч на 14 березня дрони атакували Краснодарський край. Під удар потрапив Афіпський НПЗ.

