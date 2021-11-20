На Буковині у вигрібній ямі заводу знайшли тіло чоловіка, який зник 10 днів тому

48-річний Валентин Аміхалакіоає пішов у ліс по дрова і не повернувся

На території закинутого заводу в селі Тарашани Чернівецької області знайшли мертвим чоловіка, який пішов до лісу по дрова та не повернувся. Його тіло виявили у вигрібній ямі покинутого заводу. Про це повідомили в Нацполіції Чернівецької області.

На тілі чоловіка ознак насильства правоохоронці не виявили. Причини смерті встановить слідство.

48-річний Валентин Аміхалакіоає мешкав у селі Привороки Чернівецького району. 10 листопада він пішов до лісу по дрова та не повернувся. Більше доби родичі шукали його самотужки, але врешті звернулись до правоохоронців. До пошукової операції долучилась сотня людей: рятувальники, односельці та кінологи. Прочесали 60 гектарів лісу, але не знайшли навіть бензопилки чоловіка. Зникло розшукували 10 днів.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині від коронавірусу померла 20-річна Олена Боровець, котра була на сьомому місяці вагітності. Врятувати її дитину також не вдалося.

Як повідомлялося, у обласній клінічній лікарні Чернівців помер пацієнт, котрий міг мати підроблений Covid-сертифікат. Так, лікарка-інфекціоністка цього медичного закладу Ольга Кобевко на своїй сторінці у Facebook, розповідала, що чоловіка привезли у відділення у важкому стані. У цього був коронавірус та ускладнення у вигляді тромбозу. Він мав сертифікат вакцинації, але не мав щеплень.

Нагадаємо, МОЗ змінив стандарт госпіталізації пацієнтів із коронавірусом.

Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

Також у МОЗ попередили, що незабаром повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах. Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

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