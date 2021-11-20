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    США дозволили всім дорослим отримати третю дозу вакцини від коронавірусу

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    Американцям дозволили отримати бустерну вакцинацію від ковіду - США дозволили всім дорослим отримати третю дозу вакцини від коронавірусу

    Американцям дозволили отримати бустерну вакцинацію від ковіду

    Фото з відкритих джерел

    У США розширили право на бустерні щеплення ковід-вакцинами всім дорослим

    Регулятори США розширили право на бустерні щеплення ковід-вакцинами всім дорослим. Про це пише Reuters.

    Директор Центру контролю та профілактики захворювань Рошель Валенскі підписала розширений дозвіл у п’ятницю ввечері після того, як Управління з контролю за продуктами і ліками США розширило дозвіл на бустерні дози для всіх дорослих, які отримали друге щеплення Pfizer/BioNTech або Moderna Inc шість місяців тому.

    Регулятори раніше дозволили ревакцинацію для всіх щеплених однодозовою вакциною Johnson&Johnson's через два місяці після першої дози.

    «Прискорювальні щеплення продемонстрували здатність безпечно підвищувати захист людей від інфекції та тяжких наслідків і є важливим інструментом охорони здоров’я для зміцнення нашого захисту від вірусу напередодні зимових канікул», – заявила Валенскі.

    Дорослих американців не змушують до обов’язкової бустерної вакцинації, а лише рекомендують її.

    Особи віком від 50 до 64 років повинні отримати бустер, а не лише ті, у кого є супутні чи хронічні захворювання.

    За даними МОЗ, в Україні від Covid-19 вже померли понад 80 тисяч людей.

    Науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації.

    Крім того, психолог пояснив, чому Україну накрила «ковід-криза».

    18 листопада у Києві суд арештував лідера антивакцинаторів із заставою у мільйон гривень.

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    Теги: США лікар смерть щеплення
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    США дозволили всім дорослим отримати третю дозу вакцини від коронавірусу