США дозволили всім дорослим отримати третю дозу вакцини від коронавірусу

У США розширили право на бустерні щеплення ковід-вакцинами всім дорослим

Регулятори США розширили право на бустерні щеплення ковід-вакцинами всім дорослим. Про це пише Reuters.

Директор Центру контролю та профілактики захворювань Рошель Валенскі підписала розширений дозвіл у п’ятницю ввечері після того, як Управління з контролю за продуктами і ліками США розширило дозвіл на бустерні дози для всіх дорослих, які отримали друге щеплення Pfizer/BioNTech або Moderna Inc шість місяців тому.

Регулятори раніше дозволили ревакцинацію для всіх щеплених однодозовою вакциною Johnson&Johnson's через два місяці після першої дози.

«Прискорювальні щеплення продемонстрували здатність безпечно підвищувати захист людей від інфекції та тяжких наслідків і є важливим інструментом охорони здоров’я для зміцнення нашого захисту від вірусу напередодні зимових канікул», – заявила Валенскі.

Дорослих американців не змушують до обов’язкової бустерної вакцинації, а лише рекомендують її.

Особи віком від 50 до 64 років повинні отримати бустер, а не лише ті, у кого є супутні чи хронічні захворювання.

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