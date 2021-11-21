  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    «Дельта»-штам коронавірусу самоліквідувався у Японії – науковець

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вчений переконаний, що різноманітні мутації коронавірусу зруйнували найсильніший штам - «Дельта»-штам коронавірусу самоліквідувався у Японії – науковець
    Вчений переконаний, що різноманітні мутації коронавірусу зруйнували найсильніший штам
    фото з відкритих джерел

    Japan Times: «Дельта»-штам Covid-19 самоліквідувався, і в Японії знизилася захворюваність

    Захворюваність Covid-19 в Японії знизилася після того, як «Дельта»-штам вірусу самоліквідувався. З такою версією виступив професор Національного Інституту генетики Ітуро Іноуе в розмові з виданням Japan Times.

    Він припустив, що даний підвид зник через постійні мутації, які і «зламали» «Дельта»-штам коронавірусу.

    Крім цього, захворюваність в Японії могла знизитися завдяки високим показникам вакцинації і дотримання заходів щодо захисту від інфекції.

    Країна била рекорди добової захворюваності протягом трьох місяців: число хворих досягало 26 тис. На сьогоднішній день цей показник ледь досягає 200 випадків.

    Як повідомлялося раніше, поєднання здатності до повторного зараження і швидкості передачі інфекції – основні властивості «Дельта»-штаму SARS-CoV-2 – може привести до затяжної пандемії, повідомили вчені з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я Чана.

    За час поширення Covid-19 його збудник мутував. Деякі варіанти швидко стали домінуючим штамом, наприклад «Альфа» (британський штам) і «Дельта» (індійський), у той час як «Бета» не зміг закріпитися або істотно вплинути на хід епідемії.

    Нагадаємо, вчені Інституту молекулярної біології і генетики (ІМБГ) виявили 11 різновидів штаму Дельта коронавірусної інфекції на території України.

    Слід зазначити, що наразі науковці ІМБГ єдині в Україні вивчають мутації коронавірусу за допомогою методу секвенування нового покоління. В лютому 2021 р. саме вони вперше в країні детектували спалах штаму Альфа (на Івано-Франківщині), а в червні – появу нового штаму Дельта (у Києві та на Закарпатті).

    Нагадаємо, нещодавно у Чехії виявили новий штам коронавірусу Delta.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я Японія вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Дельта»-штам коронавірусу самоліквідувався у Японії – науковець