«Дельта»-штам коронавірусу самоліквідувався у Японії – науковець

Japan Times: «Дельта»-штам Covid-19 самоліквідувався, і в Японії знизилася захворюваність

Захворюваність Covid-19 в Японії знизилася після того, як «Дельта»-штам вірусу самоліквідувався. З такою версією виступив професор Національного Інституту генетики Ітуро Іноуе в розмові з виданням Japan Times.

Він припустив, що даний підвид зник через постійні мутації, які і «зламали» «Дельта»-штам коронавірусу.

Крім цього, захворюваність в Японії могла знизитися завдяки високим показникам вакцинації і дотримання заходів щодо захисту від інфекції.

Країна била рекорди добової захворюваності протягом трьох місяців: число хворих досягало 26 тис. На сьогоднішній день цей показник ледь досягає 200 випадків.

Як повідомлялося раніше, поєднання здатності до повторного зараження і швидкості передачі інфекції – основні властивості «Дельта»-штаму SARS-CoV-2 – може привести до затяжної пандемії, повідомили вчені з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я Чана.

За час поширення Covid-19 його збудник мутував. Деякі варіанти швидко стали домінуючим штамом, наприклад «Альфа» (британський штам) і «Дельта» (індійський), у той час як «Бета» не зміг закріпитися або істотно вплинути на хід епідемії.

Нагадаємо, вчені Інституту молекулярної біології і генетики (ІМБГ) виявили 11 різновидів штаму Дельта коронавірусної інфекції на території України.

Слід зазначити, що наразі науковці ІМБГ єдині в Україні вивчають мутації коронавірусу за допомогою методу секвенування нового покоління. В лютому 2021 р. саме вони вперше в країні детектували спалах штаму Альфа (на Івано-Франківщині), а в червні – появу нового штаму Дельта (у Києві та на Закарпатті).

Нагадаємо, нещодавно у Чехії виявили новий штам коронавірусу Delta.

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