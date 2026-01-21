Головна Київ Новини
Енергетики заживили критичні об’єкти столиці: де ситуація залишається найскладнішою

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Енергетики заживили критичні об’єкти столиці: де ситуація залишається найскладнішою
Ремонтні бригади та комунальні служби працюють у цілодобовому режимі без перерв
фото: ДТЕК

Ситуація в енергосистемі Києва залишається напруженою

Станом на сьогодні енергетикам вдалося відновити електропостачання для всіх об’єктів критичної інфраструктури столиці, які постраждали внаслідок останньої атаки. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, інформує «Главком».

Попри цей успіх, ситуація в енергосистемі Києва залишається напруженою. У місті продовжують діяти екстрені відключення світла. Енергетики наголошують: графіки погодинних обмежень та розподіл споживачів на групи наразі не діють.

«Через руйнування ворогом об'єктів столичної генерації найбільш складною залишається ситуація в частинах Дніпровського та Деснянського районів. Ще близько 44 тисячі осель лишається без світла», – йдеться у повідомленні.

Ремонтні бригади ДТЕК та комунальні служби працюють у цілодобовому режимі без перерв, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки обстрілів.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень. Зокрема, у багатьох регіонах України наразі вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання.

Як повідомлялося, Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ про отримання двох когенераційних установок. Міні-ТЕЦ мають надійти до української столиці наступного тижня.

Зазначимо, що у Києві станом на вечір 20 січня більше мільйона споживачів без світла. Мер столиці Віталій Кличко в інтерв'ю британському виданню The Times заявив, що ситуація з базовими послугами у місті досягла критичної позначки.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

