Данія додатково виділить 20 млн євро на підтримку енергетики України

Кошти спрямують на закупівлю обладнання, захист об’єктів та екстрену допомогу

Данія надасть Україні додаткову підтримку енергетичному сектору в розмірі 150 млн данських крон, що становить близько 20 млн євро, для допомоги українцям у проходженні зимового періоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку посольства Данії в Україні у Facebook

У дипломатичному представництві уточнили, що 80 млн данських крон буде спрямовано до Фонду підтримки енергетики України, який координує закупівлю енергетичного обладнання для потреб країни.

Ще 30 млн данських крон Данія передасть через програму UNOPS Ukraine and East Europe. Ці кошти призначені для закупівлі обладнання, необхідного для захисту об’єктів енергетичної інфраструктури.

Окремо 40 млн данських крон буде спрямовано через партнерські організації, які, за оцінками данської сторони, здатні у найкоротші терміни забезпечити надання екстреної допомоги Україні.

Крім фінансової підтримки, до України передали вживане обладнання з електростанції Аснес у місті Калундборг. У посольстві зазначили, що таке обладнання має значну цінність, оскільки компоненти старих типів часто постачаються дуже довго або більше не виробляються взагалі.

Раніше прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала країни Європейського Союзу зберігати єдність напередодні надзвичайного саміту ЄС, присвяченого можливому запровадженню торговельних мит з боку США. За її словами, внутрішній розкол посилить позиції Росії та зробить Європу більш уразливою до зовнішнього тиску.

Також про новий пакет енергетичної допомоги Україні оголосив уряд Нідерландів. Амстердам виділив 23 млн євро на закупівлю газу, ремонт електростанцій і постачання енергетичного обладнання, зокрема генераторів та кабелів. Кошти мають бути спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури та стабілізацію роботи енергосистеми.