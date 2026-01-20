Головна Країна Події в Україні
Чорнобильську АЕС заживлено після російського обстрілу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Новий безпечний конфайнмент та сховища відпрацьованого ядерного палива заживлені від об’єднаної енергосистеми України
фото: ДСНС (ілюстративне)

Міненерго наголосило, що прямої загрози для населення та навколишнього середовища немає

Усі об'єкти чорнобильської атомної електростанції заживлені від об'єднаної енергосистеми України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики.

Зазначається, що під час атаки 20 січня росіяни атакували вузли енергетичної інфраструктури, які забезпечують живлення об’єктів Чорнобильської зони відчуження.

«Наразі завдяки злагодженій роботі енергетиків усі об’єкти ДСП «Чорнобильська АЕС», зокрема новий безпечний конфайнмент та сховища відпрацьованого ядерного палива, заживлені від об’єднаної енергосистеми України у штатному режимі. Радіаційний фон на промисловому майданчику та в зоні відчуження не перевищує контрольних рівні», – йдеться у повідомленні.

Відомство стверджує, що прямої загрози для населення та навколишнього середовища наразі немає. Енергетики та персонал станції продовжують моніторинг ситуації у посиленому режимі.

«Міністерство енергетики України наголошує – такі дії агресора є абсолютно неприпустимими. Це грубе та цинічне порушення всіх основоположних принципів ядерної та радіаційної безпеки», – вказано в заяві.

Нагадаємо, Чорнобильська атомна електростанція втратила все зовнішнє електропостачання, а також постраждали лінії електропередач до інших АЕС. Кілька українських електричних підстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки, постраждали зранку 20 січня.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що 18 країн допомогли Україні з енергетичним обладнанням на тлі вкрай складної ситуації з електропостачанням після російських ударів.

До слова, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

