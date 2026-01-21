Ексзаступник керівника Банкової отримав підозру в розкраданні грошей на енергетиці

Антикорупційні органи стверджують, що унаслідок дій підозрюваних держава втратила понад 141 млн грн

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему заволодіння коштами, призначеними для виплат за «зеленим» тарифом, що діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

Зазначається, що підозри отримали девʼятеро осіб. Серед них – ексзаступник керівника Офісу президента України та колишній член наглядової ради НАК «Нафтогаз України», його брат – власник мережі українських та іноземних компаній, довірена особа ексвисокопосадовця, керівники та працівники підконтрольних підприємств, а також колишній комерційний директор АТ «Запоріжжяобленерго».

Слідство вважає, що у 2019–2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом зосередили контроль над низкою підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел. Повідомляється, що на території Василівського району Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП «Гарантований покупець» про продаж електроенергії за «зеленим» тарифом.

«Після початку повномасштабного вторгнення РФ та окупації частини Запорізької області сонячні електростанції втратили зв’язок з Об’єднаною енергетичною системою України, зазнали пошкоджень, а персонал був евакуйований. Попри це, підконтрольні підозрюваним підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату за «зеленим» тарифом, хоча фактично електроенергія не надходила до енергосистеми України», – йдеться в заяві.

Слідство встановило, що у звітності зазначалися недостовірні дані щодо обсягів генерації та технічної готовності станцій, зокрема в періоди повного знеструмлення. Отримані кошти надалі виводили через пов’язані компанії.

Детективи НАБУ за сприяння правоохоронних органів Німеччини та Австрії провели обшуки за місцями проживання окремих фігурантів. Загальна сума збитків склала 141,3 млн грн. Наразі триває досудове розслідування триває.

Антикорупційні органи звично не називають імена фігурантів, однак, за даними ЗМІ, йдеться про колишнього ексзаступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму.

Варто зазначити, що раніше Ростислав Шурма заперечував усі звинувачення, заявлявши, що лише регулятор та оператор системи передачі «Укренерго» має повноваження встановлювати підключення електростанцій до об'єднаної енергосистеми України.

За словами чиновника з Банкової, «Укренерго» щомісяця (включно з червнем 2023 року) підтверджувало, що станції працюють в об'єднаній енергосистемі країни. Надавались послуги з диспетчеризації; команди на завантаження/розвантаження, виходячи з балансу в енергосистемі; підписувалися акти, що підтверджують обсяги генерації.