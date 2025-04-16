Ексголова МСЕК на Буковині вимагав хабар за оформлення інвалідності – СБУ

Фігурант намагався застосувати зв’язки, які мали б вплинути на нову експертну команду

Служба безпеки викрила колишнього голову міжрайонної МСЕК у Чернівецькій області, який налагодив схему отримання неправомірної вигоди за оформлення інвалідності мешканцям регіону. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

До протиправної діяльності зловмисник залучив знайому, котра раніше працювала медсестрою. Вона виконувала у схемі роль посередника, зокрема, вела переговори з «клієнтами» та отримувала від них гроші за надані «послуги», пояснюють в СБУ.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили майже $40 тис. і понад €13 тис. готівкою фото: СБУ

Відповідно до матеріалів справи, у жовтні минулого року до посередниці за рекомендацією знайомих звернувся мешканець Чернівців для консультації щодо оформлення необхідних медичних документів. Чоловік мав хронічну хворобу, протягом тривалого часу лікувався, проте в наданні інвалідності раніше йому відмовили.

«Зловмисниця пообіцяла «вирішити питання» спільно зі знайомим головою МСЕК за €9 тис., запевнивши в надійності схеми. Проте 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії, відповідно до чинного законодавства, припинили свої повноваження. Фігуранти швидко зорієнтувалися і переконали «клієнта», що вони завдяки власним зв’язкам зможуть вплинути на нову експертну команду для призначення йому інвалідності», – йдеться у заяві.

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фото: СБУ

Оперативники СБУ затримали посередницю на одному з паркувальних майданчиків Чернівців одразу після отримання другої частини хабара – €7 тис.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили майже $40 тис. і понад €13 тис. готівкою, комп’ютерну техніку, чорнові записи, а також медичні довідки та виписки для «клієнтів».

Обом зловмисникам повідомлено про підозру. Ексголові МСЕК суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до протиправної схеми осіб.

Нагадаємо, на початок весни 2025 року 11 працівників ліквідованих МСЕК Вінницької області пішли до суду, де добиваються повернення їм невиплаченої зарплати за 2022 рік. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Помста за Крупу. Лікарі ліквідованих МСЕК пішли у контрнаступ».

До слова, виконувачку обов'язків голови Фастівської міжрайонної МСЕК судитимуть за вимагання $10 тис. хабаря. За ці гроші вона обіцяла чоловіку, який не мав на це права, оформити III групу інвалідності за станом здоров’я.

Водночас реформа медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), яка розпочалася з 1 січня цього року, принесла перші позитивні результати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Денис Шмигаль.

Як відомо, міжвідомча робоча група, утворена Міністерством охорони здоров'я, перевірить обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у понад тисячі посадовців. Раніше повідомлялося, що станом на кінець листопада 2024 року було сформовано перелік з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів.