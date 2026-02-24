Теракт у Львові: що наразі відомо про стан постраждалих

Троє з постраждалих – у важкому стані

У лікарнях Львова залишаються 10 постраждалих внаслідок теракту, троє з них – у важкому стані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

У лікарні святого Пантелеймона перебувають дев’ятеро постраждалих. Троє з них – у відділенні інтенсивної терапії, їхній стан важкий.

У лікарні святого Луки лікується ще один постраждалий – він у хірургічному відділенні. Медики надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого в районі ТЦ «Магнус» в центрі Львова пролунали вибухи. Поліцейські приїхали на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину. Внаслідок детонування саморобних вибухових пристроїв на місці загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей отримали поранення, частину потерпілих госпіталізували. Більшість із поранених – працівники поліції та військовослужбовці Нацгвардії.

Згодом правоохоронці оприлюднили записи з камер спостереження, які зафіксували підготовку до злочину, а також повідомило подробиці про особу затриманої.

Зауважимо, що суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави жінці, яку підозрюють у вчиненні теракту в центрі Львова. Йдеться про 33-річну мешканку Костополя Рівненської області, якій інкримінують причетність до теракту. Під час засідання в Галицькому районному суді Львова підозрювана заявила, що не знала про вміст пакета, який залишила у сміттєвому контейнері на вулиці Данилишина.