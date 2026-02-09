Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Відома акторка Дар'я Малахова розповіла про хворобу сина та звернулася до батьків

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
фото: Дар'я Малахова/Facebook

Акторка розповіла про госпіталізацію сина та закликала батьків звертати увагу на симптоми

Українська акторка і телеведуча Даша Малахова повідомила, що її старшому сину Матяшу діагностували цукровий діабет. Про це Малахова написала у соціальних мережах, інформує «Главком».

Малахова зазначила, що родина пережила складні дні, пов’язані з госпіталізацією дитини. «Нарешті позаду найстрашніші дні. Реанімація, інтенсивна терапія, діагноз», – повідомила вона.

За словами Малахової, стан її сина нині стабілізується, і родина почала адаптуватися до нового способу життя. «Стан мого старшого сина Матяша нормалізується, і я хочу повідомити, що ми познайомились з цукровим діабетом вперше і вчимося з ним дружити», – написала акторка.

Відома акторка Дар'я Малахова розповіла про хворобу сина та звернулася до батьків фото 1
фото: Дар'я Малахова/Facebook

Акторка пояснила, що кілька днів тому сім’я здала розгорнутий аналіз крові, який показав значне підвищення рівня цукру. Малахова зазначила, що різке схуднення сина до 50 кілограмів при зрості 175 сантиметрів викликало занепокоєння. «Цукри коливалися між 12-32, що абсолютно критично, з’явився ацетон», – повідомила вона.

Акторка також описала складні обставини, за яких родина дізналася результати аналізів і змушена була терміново повертатися до Києва для госпіталізації. Звертаючись до батьків, Малахова закликала уважно ставитися до можливих симптомів підвищеного рівня глюкози в дітей. «Я не буду описувати тут, з вашого дозволу, те, що відбувалось, але скажу одне – якщо ваша дитина втрачає вагу, буває втомленою, сама не своя, втрачає фокус, буває дратівливою, багато п’є і особливо вночі часто ходить в туалет – здавайте аналізи на цукор», – написала Малахова.

Відома акторка Дар'я Малахова розповіла про хворобу сина та звернулася до батьків фото 2
фото: Дар'я Малахова/Facebook

Малахова додала, що її син тривалий час не мав виражених симптомів, окрім втрати ваги, і це ускладнило своєчасне виявлення хвороби. Вона пояснила, що йдеться про діабет першого типу, який є інсулінозалежним і потребує постійного контролю рівня глюкози та інсулінотерапії. За її словами, родина вже перейшла на відповідний режим харчування, щоб підтримати дитину.

Вона також подякувала лікарям, друзям і близьким за допомогу під час лікування, а також зазначила, що син уже планує повернутися до навчання.

Нещодавнє дослідження Боннського університету, що в Німеччині, засвідчило, що короткочасна низькокалорійна дієта на основі вівсянки може позитивно впливати на обмін речовин, зокрема сприяти зниженню рівня «поганого» холестерину ЛПНЩ, маси тіла та артеріального тиску в людей із метаболічним синдромом, який підвищує ризик розвитку цукрового діабету. Водночас у медичній практиці користь вівса відома давно: ще на початку ХХ століття цей злак застосовували як елемент дієтичної терапії у пацієнтів із діабетом.

Читайте також:

Теги: здоров'я діабет Даша Малахова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після прийому препарату для схуднення «Оземпік» вага повертається ще швидше
Чим небезпечний «Оземпік» для схуднення? Відома дієтологиня пояснила ризики
13 сiчня, 21:54
Програма фокусується на найбільш критичних показниках здоров'я для вікової категорії 40+
В Україні стартувала програма «Скринінг 40+»: що відомо
31 сiчня, 08:28
Як ефективно і безпечно зігрітися в умовах відсутності опалення – практичні поради
Як ефективно і безпечно зігрітися в умовах відсутності опалення – практичні поради
13 сiчня, 10:56
Активність Сонця з 15 по 16 січня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 15-16 січня: якою буде сонячна активність
15 сiчня, 05:00
У віці 40-45 років ліпідограма бажана щороку
Показник здоров'я серця: кардіолог назвав аналіз, який потрібно здавати вже після 20 років
17 сiчня, 14:35
Активність Сонця з 21 по 22 січня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 21-22 січня: якою буде сонячна активність
21 сiчня, 05:00
Активність Сонця з 23 по 24 січня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 23-24 січня: якою буде сонячна активність
23 сiчня, 08:07
Понад 640 медичних закладів зареєструвалися, щоб долучитися до програми
Безплатний чекап для українців 40+: Свириденко анонсувала старт запрошень
26 сiчня, 19:41
Овес має благотворний вплив на обмін речовин
Як знизити холестерин за два дні за допомогою простого і доступного продукту – дослідження
27 сiчня, 15:59

Здоров'я

Відома акторка Дар'я Малахова розповіла про хворобу сина та звернулася до батьків
Відома акторка Дар'я Малахова розповіла про хворобу сина та звернулася до батьків
CNN: Файли Епштейна показують, що фінансист намагався досягти безсмертя
CNN: Файли Епштейна показують, що фінансист намагався досягти безсмертя
Як знизити холестерин за два дні за допомогою простого і доступного продукту – дослідження
Як знизити холестерин за два дні за допомогою простого і доступного продукту – дослідження
Унікальний випадок: жінка зачала дитину, будучи вже вагітною
Унікальний випадок: жінка зачала дитину, будучи вже вагітною
Чим небезпечний «Оземпік» для схуднення? Відома дієтологиня пояснила ризики
Чим небезпечний «Оземпік» для схуднення? Відома дієтологиня пояснила ризики
Смартфон рятує від зайвих калорій? Неочікуваний висновок вчених
Смартфон рятує від зайвих калорій? Неочікуваний висновок вчених

Новини

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua