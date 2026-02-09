Відома акторка Дар'я Малахова розповіла про хворобу сина та звернулася до батьків

Акторка розповіла про госпіталізацію сина та закликала батьків звертати увагу на симптоми

Українська акторка і телеведуча Даша Малахова повідомила, що її старшому сину Матяшу діагностували цукровий діабет. Про це Малахова написала у соціальних мережах, інформує «Главком».

Малахова зазначила, що родина пережила складні дні, пов’язані з госпіталізацією дитини. «Нарешті позаду найстрашніші дні. Реанімація, інтенсивна терапія, діагноз», – повідомила вона.

За словами Малахової, стан її сина нині стабілізується, і родина почала адаптуватися до нового способу життя. «Стан мого старшого сина Матяша нормалізується, і я хочу повідомити, що ми познайомились з цукровим діабетом вперше і вчимося з ним дружити», – написала акторка.

Акторка пояснила, що кілька днів тому сім’я здала розгорнутий аналіз крові, який показав значне підвищення рівня цукру. Малахова зазначила, що різке схуднення сина до 50 кілограмів при зрості 175 сантиметрів викликало занепокоєння. «Цукри коливалися між 12-32, що абсолютно критично, з’явився ацетон», – повідомила вона.

Акторка також описала складні обставини, за яких родина дізналася результати аналізів і змушена була терміново повертатися до Києва для госпіталізації. Звертаючись до батьків, Малахова закликала уважно ставитися до можливих симптомів підвищеного рівня глюкози в дітей. «Я не буду описувати тут, з вашого дозволу, те, що відбувалось, але скажу одне – якщо ваша дитина втрачає вагу, буває втомленою, сама не своя, втрачає фокус, буває дратівливою, багато п’є і особливо вночі часто ходить в туалет – здавайте аналізи на цукор», – написала Малахова.

Малахова додала, що її син тривалий час не мав виражених симптомів, окрім втрати ваги, і це ускладнило своєчасне виявлення хвороби. Вона пояснила, що йдеться про діабет першого типу, який є інсулінозалежним і потребує постійного контролю рівня глюкози та інсулінотерапії. За її словами, родина вже перейшла на відповідний режим харчування, щоб підтримати дитину.

Вона також подякувала лікарям, друзям і близьким за допомогу під час лікування, а також зазначила, що син уже планує повернутися до навчання.

Нещодавнє дослідження Боннського університету, що в Німеччині, засвідчило, що короткочасна низькокалорійна дієта на основі вівсянки може позитивно впливати на обмін речовин, зокрема сприяти зниженню рівня «поганого» холестерину ЛПНЩ, маси тіла та артеріального тиску в людей із метаболічним синдромом, який підвищує ризик розвитку цукрового діабету. Водночас у медичній практиці користь вівса відома давно: ще на початку ХХ століття цей злак застосовували як елемент дієтичної терапії у пацієнтів із діабетом.