Теракт у Львові: від вибуху загинула поліцейська Вікторія Шпилька

Восени минулого року вона одружилася. Її чоловік також патрульний

Стало відомо ім'я поліцейської, чиє життя обірвав нічний теракт на вулиці Данилишина. 23-річна Вікторія Шпилька загинула внаслідок вибуху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

Вікторія була родом із Волині, проте частину життя провела на півдні – разом із батьками вона переїхала до Херсона. Своє покликання дівчина знайшла у захисті правопорядку: закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ.

фото: поліція Львівської області

Свою службу вона розпочала на рідній для її родини Херсонщині, а з 2023 року стала до лав патрульної поліції Львівщини. Колеги кажуть, що вона ніколи не шукала легких шляхів і завжди була там, де потрібна допомога.

«Вона вміла підтримати, вислухати, знайти тепле слово навіть у найважчий день. Ніколи не скаржилася, натомість усміхалася і йшла на зміну, бо знала, що її чекають люди. Вірна Присязі. Справедлива. З глибоким відчуттям обов’язку», – згадують у поліції.

Лише восени минулого року Вікторія створила сім'ю. Її чоловік також працює у патрульній поліції.

Нагадаємо, Львів здригнувся від серії нічних вибухів, які правоохоронці кваліфікували як спланований терористичний акт. Унаслідок детонації саморобних пристроїв загинула 23-річна працівниця поліції, а кількість постраждалих сягнула понад два десятки осіб.

Трагедія розгорнулася близько 00:30 у центрі міста. На спецлінію 102 надійшов виклик про проникнення невідомих до магазину на вулиці Данилишина.

«Внаслідок вибухів загинула поліцейська, поранено ще 24 людини», – зазначили правоохоронці.

Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один.