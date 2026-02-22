Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Теракт у Львові: від вибуху загинула поліцейська Вікторія Шпилька

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Теракт у Львові: від вибуху загинула поліцейська Вікторія Шпилька
У Львові загинула поліцейська Вікторія Шпилька
фото: поліція Львівської області

Восени минулого року вона одружилася. Її чоловік також патрульний

Стало відомо ім'я поліцейської, чиє життя обірвав нічний теракт на вулиці Данилишина. 23-річна Вікторія Шпилька загинула внаслідок вибуху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

Вікторія була родом із Волині, проте частину життя провела на півдні – разом із батьками вона переїхала до Херсона. Своє покликання дівчина знайшла у захисті правопорядку: закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ.

Теракт у Львові: від вибуху загинула поліцейська Вікторія Шпилька фото 1
фото: поліція Львівської області

Свою службу вона розпочала на рідній для її родини Херсонщині, а з 2023 року стала до лав патрульної поліції Львівщини. Колеги кажуть, що вона ніколи не шукала легких шляхів і завжди була там, де потрібна допомога.

«Вона вміла підтримати, вислухати, знайти тепле слово навіть у найважчий день. Ніколи не скаржилася, натомість усміхалася і йшла на зміну, бо знала, що її чекають люди. Вірна Присязі. Справедлива. З глибоким відчуттям обов’язку», – згадують у поліції.

Лише восени минулого року Вікторія створила сім'ю. Її чоловік також працює у патрульній поліції.

Нагадаємо, Львів здригнувся від серії нічних вибухів, які правоохоронці кваліфікували як спланований терористичний акт. Унаслідок детонації саморобних пристроїв загинула 23-річна працівниця поліції, а кількість постраждалих сягнула понад два десятки осіб.

Трагедія розгорнулася близько 00:30 у центрі міста. На спецлінію 102 надійшов виклик про проникнення невідомих до магазину на вулиці Данилишина.

«Внаслідок вибухів загинула поліцейська, поранено ще 24 людини», – зазначили правоохоронці.

Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один.

Читайте також:

Теги: Львів поліція вбивство поліцейських

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Замах на вбивство та ножове поранення жінки: у Києві затримано військового у СЗЧ
20 лютого, 10:58
Правоохоронці провели вісім обшуків за місцями проживання фігурантів, а також в офісних та виробничих приміщеннях
У Києві викрито схему постачання неякісних грілок для прикордонників: деталі справи
17 лютого, 16:50
У Черкасах за напад на військовослужбовців та правоохоронців затримали зловмисника
Чоловік кинув боєприпас у військовослужбовців ТЦК у Черкасах: яке покарання може отримати
10 лютого, 10:08
Знаменитий Руні, який офіційно визнаний найбільшим оленем в Україні за розмірами рогів
На Київщині вбито оленя-рекордсмена Руні: що відомо про унікальну тварину
9 лютого, 17:02
Нападника затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу
У Білій Церкві чоловік ледь не вбив 18-річного сина співмешканки: деталі справи
9 лютого, 14:52
Пошкоджений будинов ув Обухівському районі
Нічна атака на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в Обухівському районі (фото)
3 лютого, 08:56
Фігуранта справи затримано під час отримання неправомірної винагороди
«Вирішення питань» у ТЦК та суді: у столиці викрито масштабну схему
2 лютого, 17:51
Через аварію рух в напрямку столиці ускладнився
ДТП на Одеській трасі: рух у напрямку Києва ускладнено
26 сiчня, 17:36
Розрив опалювального котла міг статися внаслідок неспрацювання запобіжного клапана
У Броварах на підприємстві розірвався опалювальний котел, травмовано працівника
22 сiчня, 14:14

Події в Україні

Теракт у Львові: від вибуху загинула поліцейська Вікторія Шпилька
Теракт у Львові: від вибуху загинула поліцейська Вікторія Шпилька
Внаслідок російської атаки пошкоджено будинок колишнього голови Верховної Ради
Внаслідок російської атаки пошкоджено будинок колишнього голови Верховної Ради
У Львові збільшилась кількість постраждалих внаслідок теракту
У Львові збільшилась кількість постраждалих внаслідок теракту
Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет та БпЛА
Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет та БпЛА
Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2026 року
В окупованому Криму трапляються регулярні перебої мобільного зв’язку та інтернету
В окупованому Криму трапляються регулярні перебої мобільного зв’язку та інтернету

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 08:00
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Сьогодні, 07:30
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:55
В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Вчора, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
20 лютого, 21:25

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua