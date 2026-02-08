Головна Країна Події в Україні
Дрони атакували критичну інфраструктуру на Львівщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Сили оборони збили ворожі цілі над Львівщиною
фото: Reuters (ілюстративне)

Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих

Зранку неділі, 8 лютого, російські «шахеди» намагалися атакувати обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

Звуки вибухів пролунали о 08:48 у Львові та о 08:40 Ходорові. Наші оборонці збили ворожі цілі.

«Під час сьогоднішньої повітряної тривоги ворог знову намагався атакувати обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Дякуючи нашим оборонцям, йому це не вдалося», – поінформував глава регіону.

Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих. На місцях працюють профільні служби.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 8 лютого, Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок удару виникла пожежа на промисловому підприємстві. 

Крім того, в ніч на 8 лютого російські окупанти атакували один із мікрорайонів Чугуєва, що на Харківщині. Для чергового удару по мирному місту ворог застосував ударний безпілотник. 

До слова, у ніч на 7 лютого ворог масовано атакував Львівщину безпілотниками і ракетами. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Старому Добротворі постраждали 18 житлових будинків, один – зруйнований повністю. 

інфраструктура дрон Львівщина Львів вибух

