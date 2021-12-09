Канадські вчені винайшли рослинну вакцину проти Covid-19

Винахідники готують документи для схвалення препарату до застосування

Канадська біофармацевтична компанія Medicago разом із британсько-американським гігантом із виробництва вакцин GlaxoSmithKline (GSK) успішно випробували вакцину рослинного походження проти Covid-19. Про це повідомляє CBC.

Препарат продемонстрував високу ефективність проти інфекції під час клінічних випробувань, тож незабаром його можуть схвалити для використання.

Загальний показник ефективності вакцини проти всіх досліджених варіантів вірусу становив 71%, а проти інфекцій Covid-19 будь-якого ступеня тяжкості від домінантного дельта-варіанта – 75%. Відомо, що вакцина є двокомпонентною, а її дослідження тримало з березня поточного року.

У разі отримання ліцензії у Канаді препарат стане першою вакциною проти коронавірусу, створений з використанням технології вірусоподібних частинок, а також першою рослинною вакциною, коли-небудь схваленою для використання людьми.

Нагадаємо, нещодавно Лікарська агенція ЄС схвалила вакцину Pfizer для дітей від 5 років.

Тим часом група японських дослідників із Японського національного інституту біомедичних інновацій, здоров'я та харчування успішно протестувала вакцину від ВІЛ власної розробки. Препарат успішно вбив вірус у мавпи.

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