Медицина в Україні: які зміни чекають на пацієнтів у 2025 році

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Медицина в Україні: які зміни чекають на пацієнтів у 2025 році
Програма дій передбачає низку важливих змін та нововведень у різних сферах
фото: МОЗ

Уряд України затвердив програму дій у сфері охорони здоров'я на 2025 рік

Уряд України ухвалив Програму дій на 2025 рік і передав документ на розгляд Верховної Ради. Програма включає вісім операційних цілей у медичній сфері, спрямованих на посилення системи охорони здоров’я в умовах постійних викликів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, усі рішення, викладені в документі, узгоджуються зі Стратегією розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року. «Мета – щоб українці в кожній громаді мали доступ до сучасної, якісної та безоплатної медичної допомоги», – зазначив міністр.

Програма дій передбачає низку важливих змін та нововведень у різних сферах:

Профілактика та вакцинація З 1 січня 2026 року для людей віком від 40 років планують запустити щорічний безоплатний профілактичний чекап. Він дозволить вчасно діагностувати серцево-судинні захворювання, діабет та психічні розлади. Крім того, з 2026 року вступає в силу оновлений Календар профілактичних щеплень, куди вперше буде включено безоплатне щеплення від ВПЛ для дівчат 12–13 років.

Ментальне здоров'я та цифровізація Продовжується розвиток системи підтримки ментального здоров’я. До кінця року мережа центрів ментального здоров’я має зрости до 200 закладів. У сфері цифровізації цього року буде запущено е-Кабінет пацієнта, який спростить вибір сімейного лікаря та оформлення декларації, а також е-Ліцензію для медзакладів та ФОПів.

Розвиток інфраструктури та доступність В Україні реалізується 160 інфраструктурних проєктів, і до кінця року планується завершити роботи на 14 об’єктах, включаючи відновлення лікарень у Миколаївській та Херсонській областях. Для забезпечення рівного доступу до медичних послуг молоді лікарі, які поїдуть працювати в сільську місцевість або прифронтові регіони, отримуватимуть одноразову допомогу у 200 тис. грн.

Підвищення якості медичної допомоги Буде запущено окрему інституцію для системної оцінки якості послуг у медзакладах. Також розшириться програма «Доступні ліки» та будуть запроваджені єдині стандарти реабілітаційної допомоги. Планується безоплатне стентування для пацієнтів із хронічними серцево-судинними захворюваннями, а також оновлення тарифів на кардіохірургічні операції.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» запровадили нову можливість: пацієнти отримуватимуть сповіщення про електронні рецепти, лікарські направлення та плани лікування.

Теги: Міністерство охорони здоров'я уряд

