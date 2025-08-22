Четверта воєнна зима: уряд озвучив ключові показники готовності

Україна готова до опалювального сезону на 70%, – віцепрем’єр Олексій Кулеба

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба повідомив про проміжні підсумки підготовки України до опалювального сезону. За його словами, станом на сьогодні готовність країни перевищує 70% за основними секторами, що відповідає запланованому графіку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олексія Кулебу.

Підготовка до нового сезону розпочалася навесні, одразу після завершення минулої зими. За словами Кулеби, роботи тривають і будуть повністю завершені до початку холодів.

Житловий фонд: Готовність становить 71% від запланованих 145 тисяч будинків. Відремонтовано понад 103 тисячі будівель, включно з ремонтом дахів, систем тепло-, водо- та електропостачання.

Готовність становить 71% від запланованих 145 тисяч будинків. Відремонтовано понад 103 тисячі будівель, включно з ремонтом дахів, систем тепло-, водо- та електропостачання. Соціальна сфера: Вже підготовлено майже 19,5 тисячі з 25 тисяч запланованих закладів. Це понад 7 тисяч дитсадків, 9 тисяч шкіл та майже 3 тисячі лікарень, що забезпечить стабільні умови для дітей та пацієнтів.

Вже підготовлено майже 19,5 тисячі з 25 тисяч запланованих закладів. Це понад 7 тисяч дитсадків, 9 тисяч шкіл та майже 3 тисячі лікарень, що забезпечить стабільні умови для дітей та пацієнтів. Теплопостачання: Готовність котелень становить 76% (13 тисяч із 17,5 тисячі). Замінено 238 котлів та відремонтовано понад 13 тисяч кілометрів теплових мереж.

Готовність котелень становить 76% (13 тисяч із 17,5 тисячі). Замінено 238 котлів та відремонтовано понад 13 тисяч кілометрів теплових мереж. Інфраструктура: Підготовлено понад 1200 кілометрів водопровідних мереж. На випадок відключень електроенергії насосні станції забезпечені генераторами та паливом.

Олексій Кулеба також відзначив важливість когенераційних установок, які виробляють одночасно тепло та електроенергію, підвищуючи стійкість енергосистеми. Наразі в мережі працює 189 таких установок, ще 551 обіцяні донорами.

Крім того, Уряд ухвалив програму підтримки прифронтових регіонів, що охоплює 238 громад і понад 6,6 млн людей. Кожна сім’я, яка опалює житло самостійно, отримає 19 400 грн на закупівлю палива. Також для родин у цих громадах передбачена щомісячна компенсація 100 кВт електроенергії, яка почне діяти з жовтня.

Кулеба наголосив, що це вже четвертий опалювальний сезон в умовах повномасштабного вторгнення. Понад половина з майже тисячі пошкоджених Росією обʼєктів критичної інфраструктури вже відновлена.

