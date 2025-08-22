Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Четверта воєнна зима: уряд озвучив ключові показники готовності

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Четверта воєнна зима: уряд озвучив ключові показники готовності
Підготовка до нового сезону розпочалася навесні, одразу після завершення минулої зими
фото: Олексій Кулеба

Україна готова до опалювального сезону на 70%, – віцепрем’єр Олексій Кулеба

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба повідомив про проміжні підсумки підготовки України до опалювального сезону. За його словами, станом на сьогодні готовність країни перевищує 70% за основними секторами, що відповідає запланованому графіку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олексія Кулебу.

Підготовка до нового сезону розпочалася навесні, одразу після завершення минулої зими. За словами Кулеби, роботи тривають і будуть повністю завершені до початку холодів.

  • Житловий фонд: Готовність становить 71% від запланованих 145 тисяч будинків. Відремонтовано понад 103 тисячі будівель, включно з ремонтом дахів, систем тепло-, водо- та електропостачання.
  • Соціальна сфера: Вже підготовлено майже 19,5 тисячі з 25 тисяч запланованих закладів. Це понад 7 тисяч дитсадків, 9 тисяч шкіл та майже 3 тисячі лікарень, що забезпечить стабільні умови для дітей та пацієнтів.
  • Теплопостачання: Готовність котелень становить 76% (13 тисяч із 17,5 тисячі). Замінено 238 котлів та відремонтовано понад 13 тисяч кілометрів теплових мереж.
  • Інфраструктура: Підготовлено понад 1200 кілометрів водопровідних мереж. На випадок відключень електроенергії насосні станції забезпечені генераторами та паливом.

Олексій Кулеба також відзначив важливість когенераційних установок, які виробляють одночасно тепло та електроенергію, підвищуючи стійкість енергосистеми. Наразі в мережі працює 189 таких установок, ще 551 обіцяні донорами.

Крім того, Уряд ухвалив програму підтримки прифронтових регіонів, що охоплює 238 громад і понад 6,6 млн людей. Кожна сім’я, яка опалює житло самостійно, отримає 19 400 грн на закупівлю палива. Також для родин у цих громадах передбачена щомісячна компенсація 100 кВт електроенергії, яка почне діяти з жовтня.

Кулеба наголосив, що це вже четвертий опалювальний сезон в умовах повномасштабного вторгнення. Понад половина з майже тисячі пошкоджених Росією обʼєктів критичної інфраструктури вже відновлена.

Нагадаємо, будівництво нового водогону для Миколаєва перебуває на завершальному етапі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Зазначається, що об’єкт є одним із найбільших інфраструктурних проєктів, що реалізуються під час війни. Наприкінці серпня люди отримають воду. За кілька місяців було змонтовано весь трубопровід – майже 70 км, а насосні станції готові на 86%.

Читайте також:

Теги: уряд зима Олексій Кулеба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд презентував 12 пріоритетів своєї діяльності на найближчі роки
Програма уряду Свириденко. Дорожня карта держави чи реферат? Тема тижня
Сьогодні, 09:15
Нове Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства очолив Олексій Соболев
Оновлене Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства: хто за що відповідатиме
30 липня, 10:03
Місія Фонду, як очікується, відвідає Київ наприкінці серпня
Уряд очікує візит місії МВФ до України
1 серпня, 20:40
Згідно з Конституцією Литви, відставка прем’єр-міністра автоматично призводить до відставки всього Кабінету міністрів
Уряд Литви пішов у відставку: подробиці скандалу з державним кредитом
4 серпня, 15:17
Військовим підрозділам буде спрощено закупівлю пікапів
Уряд спростив закупівлі для армії: Шмигаль розповів про зміни
16 серпня, 12:35
Зеленський провів нараду з Умєровим
Зеленський надав доручення уряду та секретарю РНБО
15 серпня, 16:49
Уряд також готується до запуску другого етапу цифровізації військово-лікарської комісії
Уряд планує запустити сервіс «е-ТЦК»
19 серпня, 12:27
Олексій Кулеба прокоментував відновлення України
Підтримка прифронтових регіонів: коли запрацюють послуги
18 серпня, 12:49
Експерт наголосив, що державі треба компенсувати витрати на електроенергію для людей, які залишаться без опалення
Експерт прогнозує проблеми з опаленням: 180 тисяч киян можуть не отримати тепла
Вчора, 09:50

Суспільство

Четверта воєнна зима: уряд озвучив ключові показники готовності
Четверта воєнна зима: уряд озвучив ключові показники готовності
Економія на суддівських гарантіях може обернутися ризиками для правосуддя – суддя Марина Барсук
Економія на суддівських гарантіях може обернутися ризиками для правосуддя – суддя Марина Барсук
Була однією з перших «Бучанських відьом». Згадаймо Наталію Ільницьку
Була однією з перших «Бучанських відьом». Згадаймо Наталію Ільницьку
У шести населених пунктах Бахчисарайського району пересохли свердловини
У шести населених пунктах Бахчисарайського району пересохли свердловини
Верховна Рада закріпила на рівні закону визначення терміну «рашизм»
Верховна Рада закріпила на рівні закону визначення терміну «рашизм»
22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
15K
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
3349
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
2965
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко
2086
Втрати ворога станом на 22 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
20 серпня, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua