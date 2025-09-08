Рецепти та направлення. У «Дії» з'явилися медичні сповіщення
Перелік медичних сповіщень у «Дії» буде розширюватися
У застосунку «Дія» запровадили нову можливість: пацієнти отримуватимуть сповіщення про електронні рецепти, лікарські направлення та плани лікування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу порталу.
«Ми знаємо, як важливо вчасно отримувати інформацію від лікаря. Саме тому ми робимо все, щоб вам було комфортно та спокійно. Тепер ваші медичні сповіщення надходитимуть першочергово в застосунок «Дія», – йдеться у повідомленні.
Тепер можна отримати сповіщення про:
- створення плану лікування;
- створення е-Рецепта;
- скасування е-Рецепта лікарем;
- створення е-Направлення.
Зазначається, що у майбутньому перелік медичних сповіщень у «Дії» буде розширюватися.
Як це працюватиме?
Повідомлення від електронної системи охорони здоров'я надійдуть у «Дію», якщо у вас встановлений застосунок, або у Viber – якщо застосунку немає. А якщо немає ні «Дії», ні Viber – отримаєте SMS як і раніше.
До слова, на порталі «Дія» запрацював перший у світі державний AI-асистент, який допомагатиме користувача.
