Рецепти та направлення. У «Дії» з'явилися медичні сповіщення

Інформування пацієнтів через застосунок «Дія» впроваджується у співпраці МОЗ, Мінцифри та НСЗУ

Перелік медичних сповіщень у «Дії» буде розширюватися

У застосунку «Дія» запровадили нову можливість: пацієнти отримуватимуть сповіщення про електронні рецепти, лікарські направлення та плани лікування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу порталу.

«Ми знаємо, як важливо вчасно отримувати інформацію від лікаря. Саме тому ми робимо все, щоб вам було комфортно та спокійно. Тепер ваші медичні сповіщення надходитимуть першочергово в застосунок «Дія», – йдеться у повідомленні.

Тепер можна отримати сповіщення про:

створення плану лікування;

створення е-Рецепта;

скасування е-Рецепта лікарем;

створення е-Направлення.

Зазначається, що у майбутньому перелік медичних сповіщень у «Дії» буде розширюватися.

Як це працюватиме?

Повідомлення від електронної системи охорони здоров'я надійдуть у «Дію», якщо у вас встановлений застосунок, або у Viber – якщо застосунку немає. А якщо немає ні «Дії», ні Viber – отримаєте SMS як і раніше.

До слова, на порталі «Дія» запрацював перший у світі державний AI-асистент, який допомагатиме користувача.