Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Рецепти та направлення. У «Дії» з'явилися медичні сповіщення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Рецепти та направлення. У «Дії» з'явилися медичні сповіщення
Інформування пацієнтів через застосунок «Дія» впроваджується у співпраці МОЗ, Мінцифри та НСЗУ
фото: «Дія»/Telegram

Перелік медичних сповіщень у «Дії» буде розширюватися

У застосунку «Дія» запровадили нову можливість: пацієнти отримуватимуть сповіщення про електронні рецепти, лікарські направлення та плани лікування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу порталу.

«Ми знаємо, як важливо вчасно отримувати інформацію від лікаря. Саме тому ми робимо все, щоб вам було комфортно та спокійно. Тепер ваші медичні сповіщення надходитимуть першочергово в застосунок «Дія», – йдеться у повідомленні.

Тепер можна отримати сповіщення про:

  • створення плану лікування;
  • створення е-Рецепта;
  • скасування е-Рецепта лікарем;
  • створення е-Направлення.

Зазначається, що у майбутньому перелік медичних сповіщень у «Дії» буде розширюватися.

Як це працюватиме?

Повідомлення від електронної системи охорони здоров'я надійдуть у «Дію», якщо у вас встановлений застосунок, або у Viber – якщо застосунку немає.  А якщо немає ні «Дії», ні Viber – отримаєте SMS як і раніше.

До слова, на порталі «Дія» запрацював перший у світі державний AI-асистент, який допомагатиме користувача.

Читайте також:

Теги: Дія медицина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайло Федоров запитав у користувачів, чи готові вони заплатити 99 грн за зміну фото
Нова функція в «Дії»? Федоров провів опитування щодо зміни фото в паспорті
3 вересня, 08:48
З 3 вересня розпочинається бета-тестування електронної платформи «е-Нотаріат»
В Україні зʼявиться платформа «е-Нотаріат». Федоров назвав терміни
2 вересня, 16:21
«Дія.АІ» працюватиме у форматі відкритого бета-тестування
«Дія» запустила першого у світі державного помічника на основі штучного інтелекту
1 вересня, 16:18
Тепер студентам можна швидко поселитись в гуртожиток
Новий сервіс для студентів: як поселитися в гуртожиток через «Дію»
28 серпня, 09:43
Михайло Федоров анонсував нові послуги в Дії
У «Дії» з'являться шість сервісів, які скоро змінять життя кожного українця
27 серпня, 09:06
За словами Михайла Федорова, найближчим часом у «Дії» з’явиться AI-асистент
Мінцифри анонсувало шість нових сервісів у «Дії»
27 серпня, 06:34
Сім'ї першокласників уже можуть оформити допомогу через сервіс державних послуг Дія
Програма «Пакунок школяра» стартувала: Мінсоцполітики пояснило, як оформити допомогу
18 серпня, 14:19
Скористатися послугами «Дії» радять заздалегідь або вже після оновлення
Частина сервісів «Дії» не працюватимуть два дні: перелік
16 серпня, 18:58
Отримані кошти потрібно буде використати протягом 180 днів
«Пакунок школяра» стартує найближчими днями: як отримати 5 тис. грн на підготовку до школи
15 серпня, 06:30

Телеком

Рецепти та направлення. У «Дії» з'явилися медичні сповіщення
Рецепти та направлення. У «Дії» з'явилися медичні сповіщення
«Мольфари», «шкілєти» та «дзюбак»: у Minecraft з'явилася локалізація галицьким діалектом
«Мольфари», «шкілєти» та «дзюбак»: у Minecraft з'явилася локалізація галицьким діалектом
Штрафи, облік та порушення: Міноборони збільшило функціонал у «Резерв+»
Штрафи, облік та порушення: Міноборони збільшило функціонал у «Резерв+»
Зафіксовано масштабний збій сервісів Google
Зафіксовано масштабний збій сервісів Google
Нова функція в «Дії»? Федоров провів опитування щодо зміни фото в паспорті
Нова функція в «Дії»? Федоров провів опитування щодо зміни фото в паспорті
В Україні зʼявиться платформа «е-Нотаріат». Федоров назвав терміни
В Україні зʼявиться платформа «е-Нотаріат». Федоров назвав терміни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
9686
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
3890
Головна російська пропагандистка зізналась, що хвора: подробиці
3678
«Долю вирішено»: угорський прем'єр Орбан заговорив про «поділ» України
2950
Фінальна битва за Донбас. Путін йде ва-банк

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua