Три роки тюрми за незаконний перетин кордону: Свириденко подала законопроект

За незаконний перетин кордону – до 3 років в'язниці: Кабмін подав законопроєкт

Кабінет Міністрів України, за підписом прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, вніс до Верховної Ради законопроєкт, який значно посилює відповідальність за порушення, пов'язані з перетином державного кордону. Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та порушення встановленого терміну перебування за межами України для чоловіків призовного віку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на законопроект №13673.

Згідно з проєктом закону, Кримінальний кодекс України пропонується доповнити новою частиною до статті 332-2. За незаконний перетин або спробу незаконного перетинання державного кордону в умовах воєнного чи надзвичайного стану – будь-яким способом поза пунктами пропуску, без відповідних документів чи з їх підробкою – передбачається:

Штраф від 7 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. до 170 тис. грн).

Або позбавлення волі на строк до трьох років.

Водночас особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно повернеться в Україну протягом трьох місяців після перетину кордону і повідомить про це правоохоронні органи до отримання підозри.

Законопроєкт також вводить нову статтю 337-1 до Кримінального кодексу, яка стосується порушення встановленого законодавством строку перебування за межами України для призовників, військовозобов'язаних та резервістів. За таке правопорушення в умовах воєнного або надзвичайного стану пропонується:

Штраф від 2 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Від кримінальної відповідальності звільняється особа, яка повернулася в Україну протягом одного місяця після завершення встановленого строку і добровільно повідомила про це правоохоронні органи.

Нагадаємо, 18 серпня прем’єрка Юлія Свириденко разом із міністрами презентувала проєкт Програми дій уряду – стратегічний документ, який визначає ключові пріоритети та напрямки роботи нового Кабміну. Версія ще не остаточна. Свириденко закликала всіх небайдужих до кінця поточного робочого тижня надсилати уряду пропозиції для покращення програми. Після цього доопрацьований документ буде направлено на розгляд Верховної Ради. Щоправда, чинне законодавство передбачає, що програма діяльності уряду має подаватися до парламенту протягом одного місяця з дня формування уряду (уряд Свириденко сформовано 17 липня 2025 року). Тобто з дедлайном у нової прем’єр-міністерки вже не склалося.