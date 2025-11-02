Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Мікродозинг і поїдання мухоморів. Мікологиня спростувала популярний серед українців міф

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Мікродозинг і поїдання мухоморів. Мікологиня спростувала популярний серед українців міф
Вживання мухомора червоного може призвести до отруєнь або навіть летальних наслідків
фото: glavcom.ua

Марія Шевченко: «Мікродозинг – як гомеопатія, не має стосунку до науки»

У спільнотах грибників усе частіше можна почути про «чудодійну» маремуху – гриб із родини мухоморів, який нібито лікує від усіх хвороб. Та чи справді цей гриб безпечний і має лікувальні властивості? Як пояснила у інтерв’ю «Главкому» наукова співробітниця відділу мікології Інституту ботаніки НАН України Марія Шевченко, маремуха, або мухомор сіро-рожевий, належить до умовно їстівних грибів.

«Її можна вживати після відварювання, – каже фахівчиня. – Проте слід бути дуже обережними, адже маремуху легко сплутати з надзвичайно отруйним мухомором пантерним».

Що ж до нібито «цілющих» властивостей маремухи, наукових підтверджень цьому немає. Тим часом дедалі популярнішою стає мода на вживання червоного мухомора у мікродозах – так званий мікродозинг, який прихильники позиціонують як спосіб «лікування» або «покращення самопочуття».

«Мікродозинг – як гомеопатія, не має стосунку до науки, – наголошує Марія Шевченко. – У медицині дійсно існують препарати, що містять токсичні речовини, але вони проходять багаторівневі дослідження, випробування й ліцензування. Використання ж отруйних грибів із недоведеними лікувальними властивостями у неконтрольованих дозах може мати дуже небезпечні наслідки для здоров’я і життя».

За словами мікологині, мухомор червоний містить іботенову кислоту, а також інші токсини – мускарин і мікоатропін. Їхнє споживання може призвести до тяжких отруєнь або навіть летальних випадків.

Цікаво, що у природі мухомор червоний дійсно споживають деякі тварини.

«Не лише лосі, а й інші хребетні можуть їсти гриби, отруйні для людини, – додає Шевченко. – Навіть бліду поганку поїдають слимаки».

Нагадаємо, на Львівщині чоловік зірвав у лісі два гігантських білих гриба. Більший гриб заважив два кілограми, менший – 1,3 кг.

Також в українських Карпатах, поблизу селища Путила, що на Буковині, вперше зафіксовано місцезростання рідкісного для Європи гриба – Porpolomopsis calyptriformis. Цей вид є в третьому виданні Червоної книги України зі статусом «Рідкісний».

Як відомо, грибний сезон в Україні триває практично цілий рік, але його пік припадає на певні періоди. Зокрема, червень-липень – це час для «ранніх» грибів, коли можна знайти перші підберезники, білі гриби, а також лисички. Найбільш потужний період для збору – серпень-вересень, адже саме тоді з’являються підосичники, маслюки, опеньки, рижики та грузді. Завершується сезон в жовтні-листопаді, коли ще можна знайти пізні осінні гриби, такі як зеленушки, рядовки та опеньки.

Зазначимо, що закон чітко визначає, де, що і як можна збирати у лісі, тому самовільний похід по гриби чи ягоди може закінчитися штрафом. «Главком» розповідав, в яких випадках «тихе полювання» може закінчитись адміністративним покаранням.

Читайте також:

Теги: самопочуття гриби здоров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи справді мухомор має цілющі властивості? Інтерв'ю з мікологинею
Чи справді мухомор має цілющі властивості? Інтерв'ю з мікологинею
Вчора, 15:00
Активність Сонця з 1 по 2 листопада 2025 року
Прогноз магнітних бур на 1-2 листопада: якою буде сонячна активність
Вчора, 07:56
Учені США прогнозують зупинку збільшення тривалості життя в багатих країнах
Як зміниться тривалість життя? Учені дали новий прогноз
30 жовтня, 07:44
Надмірні тренування шкодять здоров’ю
Тренуєтеся занадто часто? Шість сигналів, що організм перевантажений
27 жовтня, 12:59
У неділю українці зможуть поспати на годину довше
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
24 жовтня, 22:34
Щоб захиститися від бореліозу, фахівці рекомендують уникати високої трави, чагарників та лісових зон без належного захисту
На Вінниччині зафіксовано майже пів сотні випадків бореліозу: як захиститися
22 жовтня, 21:24
ЗМІ не один раз фіксували синці на руці Трампа
Трамп розповів про своє здоров'я
10 жовтня, 11:56
Вже час запланувати вакцинацію
Як щепитися від грипу в 2025 році: покрокова інструкція Здоров’я нації
6 жовтня, 17:30
Активність Сонця з 4 по 6 жовтня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
4 жовтня, 07:31

Здоров'я

Мікродозинг і поїдання мухоморів. Мікологиня спростувала популярний серед українців міф
Мікродозинг і поїдання мухоморів. Мікологиня спростувала популярний серед українців міф
Прогноз магнітних бур на 1-2 листопада: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 1-2 листопада: якою буде сонячна активність
Україна готує нацстратегію довголіття: AM SUMMIT 2025 представив «код продуктивності»
Україна готує нацстратегію довголіття: AM SUMMIT 2025 представив «код продуктивності»
У Сумах буде створено екосистему медичних та соціальних закладів для реабілітації ветеранів
У Сумах буде створено екосистему медичних та соціальних закладів для реабілітації ветеранів
Прогноз магнітних бур на 31 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 31 жовтня: якою буде сонячна активність
Скандинавський секрет щастя: психологи розповіли, як побороти стрес і депресію
Скандинавський секрет щастя: психологи розповіли, як побороти стрес і депресію

Новини

В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua