Рідкісний для Європи гриб зафіксовано в Україні. Чому він такий важливий

Гриб не лише занесений до Червоної книги України, а й перебуває під охороною в ряді європейських країн

В українських Карпатах, поблизу селища Путила, що на Буковині, вперше зафіксовано місцезростання рідкісного для Європи гриба – Porpolomopsis calyptriformis. Цей вид є в третьому виданні Червоної книги України зі статусом «Рідкісний». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Національного природного парку «Черемоський».

В ряді європейських країн цей гриб охороняється, оскільки є загрожуваним. Згідно з «Червоним Списком IUCN» (каталог видів рослин, тварин і грибів, що перебувають під загрозою зникнення) він належить до категорії «Вразливий».

«В Україні трапляється дуже рідко, навіть не має власної назви – користуємось калькою з латинської», – йдеться в дописі. Цей гриб не є їстівним. З цієї причини він не приваблює грибників.

«Ця знахідка засвідчила, що лісам Путильщини властиве значне різноманіття грибів, тому доцільно здійснювати цілеспрямований пошук рідкісних видів, виявлених поза територією НПП «Черемоський», в аналогічних біотопах і парку та прилеглих територій», – підсумували в парку.

Нагадаємо, що грибний сезон в Україні триває практично цілий рік, але його пік припадає на певні періоди. Зокрема, червень-липень – це час для «ранніх» грибів, коли можна знайти перші підберезники, білі гриби, а також лисички. Найбільш потужний період для збору – серпень-вересень, адже саме тоді з’являються підосичники, маслюки, опеньки, рижики та грузді. Завершується сезон в жовтні-листопаді, коли ще можна знайти пізні осінні гриби, такі як зеленушки, рядовки та опеньки.

Зазначимо, що закон чітко визначає, де, що і як можна збирати у лісі, тому самовільний похід по гриби чи ягоди може закінчитися штрафом. «Главком» розповідав, в яких випадках «тихе полювання» може закінчитись адміністративним покаранням.