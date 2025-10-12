Головна Країна Суспільство
На Буковині жінка пішла по гриби і знайшла «пальці мерця»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На Буковині жінка пішла по гриби і знайшла «пальці мерця»
Незвичайний гриб росте у вологих та тінистих місцях, його можна часто зустріти на старих пеньках та повалених деревах
фото: Грибники UA/Facebook

Гриб ксиларія не має звичного капелюшка, а його моторошний вигляд може налякати

У Чернівецькій області під час прогулянки лісом місцева мешканка Ольга Бонднарчук натрапила на дивовижний гриб, який в народі називають «пальці мерця». Як інформує «Главком», фото своєї знахідки жінка опублікувала у групі Грибники UA.

Ольга Бонднарчук розповіла, що під час перебування в лісі їй трапилося дуже багато невідомих грибів, тому збирала вона тільки опеньки та сироїжки.

«Незнайомі гриби лише фотографувала, можливо серед них є і їстівні», – додала жінка.

Як повідомляє tsn.ua, на фотографіях, зокрема, зображено гриб ксиларію, який не має звичного капелюшка, а його моторошний вигляд може налякати.

Ксиларія схожа на товсті почорнілі гілочки або тонкі витягнуті стручки, що стирчать із моху чи пня. За свій моторошний вигляд гриб отримав назву «пальці мерця».

Цей незвичайний гриб росте у вологих та тінистих місцях, його можна часто зустріти на старих пеньках та повалених деревах.

Запах ксиларії слабкий, має неприємний аромат гнилі. Цей гриб не вважається отруйним, але й неїстівний. Його вживання може спричинити розлад шлунка.

Нагадаємо, в українських Карпатах, поблизу селища Путила, що на Буковині, вперше зафіксовано місцезростання рідкісного для Європи гриба – Porpolomopsis calyptriformis. Цей вид є в третьому виданні Червоної книги України зі статусом «Рідкісний».

Нагадаємо, що грибний сезон в Україні триває практично цілий рік, але його пік припадає на певні періоди. Зокрема, червень-липень – це час для «ранніх» грибів, коли можна знайти перші підберезники, білі гриби, а також лисички. Найбільш потужний період для збору – серпень-вересень, адже саме тоді з’являються підосичники, маслюки, опеньки, рижики та грузді. Завершується сезон в жовтні-листопаді, коли ще можна знайти пізні осінні гриби, такі як зеленушки, рядовки та опеньки.

Зазначимо, що закон чітко визначає, де, що і як можна збирати у лісі, тому самовільний похід по гриби чи ягоди може закінчитися штрафом. «Главком» розповідав, в яких випадках «тихе полювання» може закінчитись адміністративним покаранням.

Теги: жінка гриби ліс Чернівецька область

На Буковині жінка пішла по гриби і знайшла «пальці мерця»
На Буковині жінка пішла по гриби і знайшла «пальці мерця»
Прогноз погоди на тиждень 13–19 жовтня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 13–19 жовтня 2025 року
Коваль із Нової Зеландії приїхав допомагати Україні
Коваль із Нової Зеландії приїхав допомагати Україні
Командир підрозділу розвідки ЗСУ закликав створити нову армію: як це можливо
Командир підрозділу розвідки ЗСУ закликав створити нову армію: як це можливо
Шестирічна гімнастка з Львівщини встановила світовий рекорд
Шестирічна гімнастка з Львівщини встановила світовий рекорд
Чоловік знайшов на Львівщині гігантський білий гриб
Чоловік знайшов на Львівщині гігантський білий гриб

