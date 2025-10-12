На Буковині жінка пішла по гриби і знайшла «пальці мерця»

Незвичайний гриб росте у вологих та тінистих місцях, його можна часто зустріти на старих пеньках та повалених деревах

Гриб ксиларія не має звичного капелюшка, а його моторошний вигляд може налякати

У Чернівецькій області під час прогулянки лісом місцева мешканка Ольга Бонднарчук натрапила на дивовижний гриб, який в народі називають «пальці мерця». Як інформує «Главком», фото своєї знахідки жінка опублікувала у групі Грибники UA.

Ольга Бонднарчук розповіла, що під час перебування в лісі їй трапилося дуже багато невідомих грибів, тому збирала вона тільки опеньки та сироїжки.

«Незнайомі гриби лише фотографувала, можливо серед них є і їстівні», – додала жінка.

Як повідомляє tsn.ua, на фотографіях, зокрема, зображено гриб ксиларію, який не має звичного капелюшка, а його моторошний вигляд може налякати.

Ксиларія схожа на товсті почорнілі гілочки або тонкі витягнуті стручки, що стирчать із моху чи пня. За свій моторошний вигляд гриб отримав назву «пальці мерця».

Цей незвичайний гриб росте у вологих та тінистих місцях, його можна часто зустріти на старих пеньках та повалених деревах.

Запах ксиларії слабкий, має неприємний аромат гнилі. Цей гриб не вважається отруйним, але й неїстівний. Його вживання може спричинити розлад шлунка.

Нагадаємо, в українських Карпатах, поблизу селища Путила, що на Буковині, вперше зафіксовано місцезростання рідкісного для Європи гриба – Porpolomopsis calyptriformis. Цей вид є в третьому виданні Червоної книги України зі статусом «Рідкісний».

Нагадаємо, що грибний сезон в Україні триває практично цілий рік, але його пік припадає на певні періоди. Зокрема, червень-липень – це час для «ранніх» грибів, коли можна знайти перші підберезники, білі гриби, а також лисички. Найбільш потужний період для збору – серпень-вересень, адже саме тоді з’являються підосичники, маслюки, опеньки, рижики та грузді. Завершується сезон в жовтні-листопаді, коли ще можна знайти пізні осінні гриби, такі як зеленушки, рядовки та опеньки.

Зазначимо, що закон чітко визначає, де, що і як можна збирати у лісі, тому самовільний похід по гриби чи ягоди може закінчитися штрафом. «Главком» розповідав, в яких випадках «тихе полювання» може закінчитись адміністративним покаранням.