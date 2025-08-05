Грибний сезон 2025: коли і де краще збирати гриби та про що слід пам'ятати

Найважливіше правило грибника – збирати тільки ті гриби, у яких ви впевнені

«Тихе полювання»: Поради для збору білого гриба, груздя та лисичок

Сезон «тихого полювання» триває, тож слід рушати до лісів у пошуках грибів. Щоб зробити цей досвід не лише приємним, а й безпечним, важливо знати, коли, де і які гриби варто збирати, а також про що слід пам'ятати, щоб уникнути небезпеки.

«Главком» нагадує про безпеку, а також розповідає які гриби слід збирати і які варто обходити стороною.

Зміст

Коли краще збирати гриби

Насправді, грибний сезон в Україні триває практично цілий рік, але його пік припадає на певні періоди:

Червень-липень. Це час для «ранніх» грибів. У листяних та мішаних лісах можна знайти перші підберезники, білі гриби, а також лисички.

Це час для «ранніх» грибів. У листяних та мішаних лісах можна знайти перші підберезники, білі гриби, а також лисички. Серпень-вересень. Найбільш потужний період для збору. Саме в цей час починається «друга хвиля» білих грибів, з’являються підосичники, маслюки, опеньки, рижики та грузді. Особливо врожайними є дні після теплих дощів, коли гриби ростуть буквально за кілька годин.

Найбільш потужний період для збору. Саме в цей час починається «друга хвиля» білих грибів, з’являються підосичники, маслюки, опеньки, рижики та грузді. Особливо врожайними є дні після теплих дощів, коли гриби ростуть буквально за кілька годин. Жовтень-листопад. Сезон завершується, але ще можна знайти пізні осінні гриби, такі як зеленушки, рядовки та опеньки. Грибники радять не ігнорувати їх, адже після перших заморозків вони можуть зникнути.

Загалом, найкращий час для збору – рано вранці, адже до сходу сонця гриби краще зберігаються, а ви будете першими.

Гриби, які варто збирати: детальний гід

Серед величезної кількості лісових грибів є ті, що особливо цінуються за свій смак та аромат. Щоб ваше «тихе полювання» було успішним, варто знати, де шукати найпопулярніші їстівні види.

Білий гриб (боровик). Справжній король грибів. Шукати його найкраще у хвойних та листяних лісах, особливо під ялинами, соснами, дубами та березами. Він любить світлі, добре прогріті сонцем галявини.

Справжній король грибів. Шукати його найкраще у хвойних та листяних лісах, особливо під ялинами, соснами, дубами та березами. Він любить світлі, добре прогріті сонцем галявини. Глива звичайна. Росте на пнях та стовбурах листяних дерев. Її можна знайти цілий рік, але найактивніше вона з’являється з осені. Їх збирають «гронами», адже вони ростуть великими сім’ями.

Росте на пнях та стовбурах листяних дерев. Її можна знайти цілий рік, але найактивніше вона з’являється з осені. Їх збирають «гронами», адже вони ростуть великими сім’ями. Гриб-зонтик. Величезний і легко впізнаваний гриб. Його шукають на узліссях, галявинах та відкритих місцях, де багато трави.

Величезний і легко впізнаваний гриб. Його шукають на узліссях, галявинах та відкритих місцях, де багато трави. Груздь справжній. Цей гриб найчастіше росте у березових та соснових лісах, де ховається у моху та опалому листі. Він любить вологі місця, тому його варто шукати після дощу.

Цей гриб найчастіше росте у березових та соснових лісах, де ховається у моху та опалому листі. Він любить вологі місця, тому його варто шукати після дощу. Дощовик їстівний. Молоді дощовики – чудовий делікатес. Їх шукають на галявинах, уздовж доріг та у хвойних лісах. Важливо збирати лише молоді гриби, які мають білу м’якоть.

Молоді дощовики – чудовий делікатес. Їх шукають на галявинах, уздовж доріг та у хвойних лісах. Важливо збирати лише молоді гриби, які мають білу м’якоть. Лисичка звичайна. Яскраво-жовтий гриб, який важко сплутати з іншими. Лисички ростуть у листяних та змішаних лісах, часто великими групами, тож якщо знайшли одну – шукайте поруч інші.

Яскраво-жовтий гриб, який важко сплутати з іншими. Лисички ростуть у листяних та змішаних лісах, часто великими групами, тож якщо знайшли одну – шукайте поруч інші. Маслюк. Гриб із слизькою шапкою, який зустрічається в молодих хвойних лісах, особливо соснових. Його можна знайти на відкритих галявинах та лісових узбіччях.

Гриб із слизькою шапкою, який зустрічається в молодих хвойних лісах, особливо соснових. Його можна знайти на відкритих галявинах та лісових узбіччях. Рижик звичайний. Ще один улюблений гриб, який росте у хвойних лісах, особливо під соснами. Його можна розпізнати за яскраво-помаранчевим кольором.

Ще один улюблений гриб, який росте у хвойних лісах, особливо під соснами. Його можна розпізнати за яскраво-помаранчевим кольором. Підберезник. Як зрозуміло з назви, цей гриб росте переважно під березами. Їх можна знайти у листяних лісах, а також на узліссях.

Як зрозуміло з назви, цей гриб росте переважно під березами. Їх можна знайти у листяних лісах, а також на узліссях. Підосиковик. Цей красень з яскраво-помаранчевою шапкою ховається під осиками, тому його варто шукати саме в осикових гаях.

Які гриби треба обходити стороною

Найважливіше правило грибника – збирати тільки ті гриби, у яких ви впевнені на 100%. Якщо ви сумніваєтеся, краще залишити гриб у лісі. Ось кілька найнебезпечніших грибів, які слід обходити стороною:

Бліда поганка (зелена, біла, весняна). Найотруйніший гриб в Україні, який часто плутають із печерицями або сироїжками. Навіть невелика її частина може стати смертельною.

Мухомори. Червоний мухомор легко розпізнати, але є й інші види, які не такі помітні.

Несправжні опеньки. Ці гриби схожі на їстівні, але мають гіркий присмак і можуть бути отруйними. Слід пам’ятати, що їстівні опеньки мають кільце на ніжці.

Гриби, що ростуть поблизу доріг або сміттєзвалищ. Вони, як губки, вбирають токсичні речовини, що може призвести до отруєння навіть їстівними видами.

Старі, червиві або перезрілі гриби. Навіть їстівні гриби в такому стані можуть викликати розлад травлення.

Грибні прикмети

Наші пращури, які були тісно пов’язані з природою, помітили багато закономірностей, пов'язаних з грибами:

Якщо влітку в лісі багато мухоморів – чекай доброго врожаю білих грибів.

Після сильного туману, особливо вранці, обов'язково варто йти до лісу. Гриби дуже люблять вологу, тому ймовірність знайти їх стає вищою.

Багато опеньок у лісі – осінь буде теплою.

Побачив перший гриб – повернись і зроби вигляд, що йдеш. Це повір'я, що не варто показувати грибу свою радість, щоб не відлякати інших.

Безпека під час збору

Прості правила поведінки в лісі – запорука вашої безпеки. Перед тим, як планувати похід, потрібно переконатись, чи відсутня заборона на відвідування лісів у конкретному регіоні.

Базові правила безпеки:

перед походом в гори або в ліс – ознайомитись із прогнозом погоди

обрати для походу яскравий одяг за сезоном

взяти з собою воду та перекус

зарядити перед мандрівкою телефон і взяти з собою Power Bank

заздалегідь скласти й продумати маршрут

дослідити (вивчити) місцевість, якою доведеться пересуватись

повідомити рідних про запланований маршрут і час повернення

запам'ятовувати під час пересування орієнтири: дороги, річки, поля або інші помітні об'єкти

використовувати під час прогулянки систему глобального позиціювання GPS, навігаційні додатки або механічний компас (яким потрібно навчитись користуватись заздалегідь)

Пам'ятайте, що головне правило безпечного «тихого полювання» – не покладатися лише на прикмети, а завжди бути уважними та обережними.

Нагадаємо, наразі в Україні розпочався сезон збирання грибів, ягід та інших рослин, і робити це варто з певними правилами. Зокрема, в разі збирання їх для власних потреб жодних дозволів отримувати не потрібно. Однак при заготівлі для продажу чи виробництва необхідно оформити лісовий квиток.