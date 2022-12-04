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Що покласти дитині в «тривожну валізку»: рекомендації МОЗ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Що покласти дитині в «тривожну валізку»: рекомендації МОЗ
фото ілюстративне

У дитячій валізці обов’язково мають бути напої

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало перелік продуктів, які потрібно покласти у «тривожну валізку» дитини. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку МОЗ.

«Разом із головою асоціації дієтологів України Олегом Швецем ми підготували перелік продуктів харчування, які треба мати з собою, щоб дитина отримувала повноцінний раціон у розрахунку на 1-2 доби», – йдеться у повідомленні.

Що має бути у «тривожній валізці» дитини:

  • напої;
  • консервовані продукти;
  • цільнозернові продукти, горіхи та насіння;
  • овочі і фрукти;
  • сухі продукти;
  • оброблені м’ясні вироби та твердий сир;
  • солодощі.
Що покласти дитині в «тривожну валізку»: рекомендації МОЗ фото 1

Раніше повідомлялося, що влада Молдови радить громадянам зібрати «тривожну валізку».

Нагадаємо, триває 284-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступ, та активно задіювати авіацію для підтримки наземних угруповань. Протягом доби окупанти завдали два ракетних удари, а також здійснили більше 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, знову ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон.

Теги: Україна окупанти росія війна діти

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