Вакцинація і вакцини в цифрах. Останні дані

Якщо ми будемо й надалі рухатись таким темпом, то будемо змушені знову утилізувати вакцини

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За прошедшую неделю было сделано 1,648 млн прививок.

В Украину поступило 1,462 млн доз вакцины.

На остатке 7,833 млн доз. Остатки за неделю сократились на 815 тыс за счет списания 640 тыс доз AstraZeneca.

На данный график еще не внесена вчерашняя поставка Moderna в объеме 3 млн доз. Если мы будем и дальше таким темпом использовать вакцины, или тем более темп упадет, то мы будем вынуждены опять утилизировать вакцины.

Остатки на утро 8 ноября:

AstraZeneca – 1,019 млн

Pfizer – 2,276 млн

CoronaVac – 4,537 млн

Всего – 7,833 млн

Если прибавить 3 млн поступившей Moderna, то остатки подскочат до 10,8 млн. А темпы вакцинации пока остаются крайне низкими.

У AstraZeneca срок годности 30 ноября.

В среднем в день используют 25 тыс, с таким темпом будем опять сливать. Но надеюсь что на этой неделе темпы начнут расти, за счет того что подходит время для второй прививки у многих граждан которые получили её несколько недель тому назад.

Надеюсь у нашей власти хватит ума не снижать темпы агитации за вакцинацию. Отдельная благодарность УГКЦ за мощный сигнал в виде открытия первого пункта вакцинации на территории Патриаршего собора в Киеве. Жду таких поступков и от ПЦУ Украины. Ждать таких действий от УПЦ МП не придется, с ними давно все понятно. И еще очень надеюсь что контроль за требованием наличия сертификатов будет усиливаться, а не ослабевать как у нас это часто бывает.

Про открытие школ во многих красных областях.

Сегодня открываются школы для очного посещения во многих красных и не красных зонах. По моему мнению, этот шаг очень поспешный. Надо было подождать хотя бы еще 1 неделю. Но спорить с политиками бесполезно.

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Джерело: блог Євген Істребіна

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